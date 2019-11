Der erste öffentliche Trinkbrunnen der Stadt ist seit Samstag in Betrieb. Zu finden ist er auf dem Lindenplatz und damit mitten im Herzen Metzingens. Wasser kann künftig jeder kostenlos am Brunnen zapfen, allerdings müssen die Durstigen ihre eigenen Trinkbecher oder Flaschen mitbringen.

Für alle kostenlos

Der Brunnen, den das Metzinger Architekturbüro Klarmann entworfen hat, ist direkt an einen Hydranten angeschlossen, das Wasser gelangt also ganz frisch an die Oberfläche, wie Carmen Haberstroh, die kaufmännische Leiterin der Stadtwerke Metzingen, erklärt. Das Wasser, mit dem Einheimische und Touristen ihren Durst stillen können, stammt übrigens zu einem Teil aus Glems, zum anderen kommt es aus Bad Urach.

Engagement für die Umwelt

Realisiert haben den Trinkbrunnen die Stadtwerke gemeinsam mit der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH, der Stadtverwaltung und der Firma Deed Rocks. Die Idee für das Projekt stammt von Deed Rocks, einem noch jungen Metzinger Unternehmen, das seine ersten Produkte im September vergangenen Jahres auf den Markt brachte. Zum Portfolio gehören im Augenblick verschiedene Trink- und Thermosflaschen und so genannte Deeds, kleine Ampullen, die mit einem Fruchtsaftkonzentrat gefüllt sind.

Spende für die Communia

Diese Konzentrate können Kunden auch am neuen Metzinger Trinkwasserbrunnen kaufen und sich daraus zusammen mit dem kostenlosen Wasser ein Fruchtsaftgetränk mixen. Fünf Cent pro verkaufter Essenz spendet das Unternehmen für die Bürgerstiftung Communia, wie Dr. Thomas Buro, einer der Firmengründer, am Samstag ausführte. Seine Firma schreibe soziales Engagement groß, deshalb werde die Stiftung in ihrem Bemühen, bezahlbaren Wohnraum für Metzinger Bürger zu schaffen, gerne unterstützt. Außerdem werde ein prozentualer Anteil in den Bau von Brunnen investiert, die in Regionen entstehen, in denen Trinkwasser knapp ist. Wichtig sei Deed Rocks außerdem Regionalität und Nachhaltigkeit: „Wir wollen unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der sie gut leben können.“ Wiederverwertbare Trinkflaschen einzusetzen, helfe dabei, Plastikmüll zu vermeiden, was wiederum die natürlichen Ressourcen schone.

Das passt zum Klimaschutzmanagement der Stadt

Nachhaltig und umweltschonend zu wirtschaften, das hat sich auch die Stadt mit ihrem Klimaschutzmanagement auf die Fahnen geschrieben, betont Carmen Haberstroh. Aus diesem Grund passe das Trinkwasserprojekt bestens nach Metzingen. Das Wasser, das an die Haushalte der Stadt geliefert werde, zeichne sich dabei durch beste Qualität aus, betont sie. Zudem sei es mit 0,2 Cent pro Liter ausgesprochen günstig. Wer heimisches Wasser trinke, der spare nicht nur Geld, sondern vermeide auch lange Transportwege, die für Einwegflaschen anfallen.

Eine wichtige Quelle in heißen Sommern

Die Stadt, sagt Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler, plane schon länger, einen öffentlichen Trinkbrunnen zu errichten. Er freue sich, dass nun für jeden qualitativ hochwertiges Trinkwasser zu jeder Zeit verfügbar ist. Besonders in den immer häufiger werdenden heißen Sommern solle der Brunnen Einheimischen wie Gästen dabei helfen, gut durch die warmen Tage zu kommen.