Für das Ensemble der Metzinger Kelternspiele wird es am Samstagabend ernst. Die Premiere des neuen Musicals „Eine Hochzeit zum Verlieben“ geht über die Bühne. Erzählt wird die Geschichte von Robbie Hart, der Sänger einer Hochzeitsband ist. Ausgerechnet ihn lässt seine Freundin kurz vor der Hochzeit sitzen. Fortan hat er keinen Spaß mehr daran, mit seiner Band auf den Hochzeitsfeiern anderer Leute zu spielen. Ob er doch noch seine große Liebe findet, erfährt das Publikum am Samstag ab 20 Uhr, weitere Aufführungen sind am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag.

