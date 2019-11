Er sei in der Tat „a bissle“ zu schnell unterwegs gewesen auf seiner Fahrt von Neuffen bis nach Metzingen – innerorts wie auch außerhalb. Doch nicht in der deutlich überhöhten Geschwindigkeit und extrem die Kurven schneidend wie von Zivilfahndern der Polizei angegeben. 140 Stundenkilometer sollen es laut deren Angaben auf einem Teil der Strecke ab dem Ortsausgang Kappishäusern in Richtung Metzinger Weinbergsteige gewesen sein – in diesem Abschnitt liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 70: „Das schafft das Auto nicht.“ Der Kleinwagen könne, so der 20-Jährige vor Gericht, laut Fahrzeugschein maximal 150 Stundenkilometer fahren. Und das auch nur bei optimalen Bedingungen, „mit viel Anlauf“ auf einer langen, eventuell etwas abschüssigen Geraden.

Ein verbotenes Autorennen?

Doch der Vorwurf wiegt schwer, die Anklage wirft dem jungen Mann grob fahrlässiges und verkehrswidriges Verhalten vor: Von verbotenem Kraftfahrzeugrennen ist die Rede. Dazu kann ein Autofahrer durchaus auch alleine unterwegs sein: Vom Fahren um des Fahrens willen sprach die Bad Uracher Amtsrichterin Katja Rieger, dazu brauche es kein zweites Fahrzeug. Den Rausch der Geschwindigkeit suche er nicht, danach habe er kein Verlangen, betont der junge Mann. „Ich würde mir nicht zutrauen, auf dieser Strecke so schnell zu fahren“, führte der Kfz-Mechaniker aus.

Zumal ihn und seine Freunde der tödliche Unfall eines Kumpels vor zwei Jahren sensibilisiert habe, die ihm zur Last gelegene Tat beschäftige ihn jeden Tag und belaste ihn. Ein hinter ihm herfahrendes Auto habe er an diesem April-Abend nicht realisiert. Als die Zivilfahnder auf Höhe des Outlet-Centers in der Neuffener Straße in Metzingen das Blaulicht auf ihren Wagen setzten, habe er aber sofort reagiert und angehalten.

Die Erinnerung fehlt

Nachdem ihm die Beamten den Autoschlüssel abgenommen hatten, sei eine Drogenkontrolle gefolgt, die Situation habe ihn überfordert: „Ich trinke und rauche nicht, habe noch nie Drogen genommen.“ Am Straßenrand habe er eine Urinprobe abgeben müssen, das habe ihn nachhaltig geschockt – im Auto seien „ewig“ seine Daten abgefragt worden. Erst als dies alles nichts ergeben habe, sei erstmals von überhöhter Geschwindigkeit gesprochen worden: „Ich hatte das Gefühl, dass man dann ein anderes Thema gesucht hat.“ An Einzelheiten könne er sich wegen der Aufregung nicht erinnern, eine Frage habe er gestellt: „Ob ich mit dem Auto nach Hause fahren darf.“

Er ist kein Verkehrsrowdy, sagt der Verteidiger

Diese Aussage, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, belege, dass der Angeklagte keine Reue zeige. Die Verteidigungsstrategie sei klar erkenntlich – wenn stimme, was im Bericht drinstehe, habe er sich jedoch nicht im Griff gehabt. Dem widersprach der Verteidiger. Der Angeklagte sei nicht der Typ Verkehrsrowdy wie es im Strafbefehl stehe.

Ein Eindruck, den auch die Jugendgerichtshilfe teilte, der Angeklagte lebe in geordneten Verhältnissen bei seiner Familie. Er habe Schule und Ausbildung zielstrebig verfolgt und Durchhaltevermögen gezeigt. Den Führerschein benötige er für die Fahrt zur Arbeit und dort, um nach dem Abschluss eigenverantwortlicher Arbeiten Probefahrten mit den Fahrzeugen machen zu können. Denkbar sei, ihn nach Jugendstrafrecht und dann mit einem geringen Bußgeld zu bestrafen.

Doch zu einem Urteil ist es bei der Verhandlung nicht gekommen, der als Zeuge geladene Polizist war nicht zur Verhandlung erschienen – deshalb wird der Prozess fortgesetzt.