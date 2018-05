Stuttgart Metzingen im Final Four ohne Roch

Stuttgart / mj

Die TuS Metzingen muss beim Final Four Wochenende ohne ihre etatmäßige Nummer eins Isabell Roch auskommen. Am Vorabend klagte die Torhüterin über starke Schmerzen im Knie. Die 27-Jährige wurde daraufhin in der Sportklinik in Bad Cannstatt untersucht und ein Bluterguss wurde diagnostiziert.

Somit kommt es vor allem auf die Niederländerin Jasmina Jankovic an, die den Posten im Tor der Metzingerinnen einnehmen wird. Im Halbfinale trifft Metzingen auf die SG BBM Bietigheim. "Wir müssen uns gut präsentieren, eine super Leistung zeigen. Bietigheim hat den Vorteil, erfahrenere Spielerinnen zu haben. Ich denke da in erster Linie an Anna Loerper und Karolina Kudlacz-Gloc. Wir konnten zuletzt aber unsere Leistung stabilisieren und sind sicher nicht chancenlos", so der Geschäftsführer Ferenc Rott im Vorfeld des Turniers.