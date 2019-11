Es war die Jugend mit ihren Freitagsdemos, die den Klima- und Umweltschutz wieder in den Fokus der Politik gerückt hat. Die Schüler und Studenten wollen ihre Forderungen indessen nicht nur in die politischen Gremien tragen, sie möchten mitwirken, wenn entscheidende Weichen gestellt werden. In Metzingen werden sie deshalb nun selbst aktiv: Am 4. Dezember gründet sich die „Grüne Jugend Ermstal“. Alle, die in dieser Gruppe mitarbeiten möchten, die nicht älter als 28 sind und sich für Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Bildung und Jugend interessieren, sind eingeladen, ins Familienzentrum zu kommen. Ein Parteibuch ist keine Voraussetzung, um beitreten zu können, betont Jason Ullah, einer der Initiatoren der Neugründung.

Ein europäischer Blick

Der 17-Jährige engagiert sich bereits seit einiger Zeit in der Metzinger Kommunalpolitik, seit März ist er auch Vorsitzender des neu gewählten Jugendgemeinderats (JGR) der Kelternstadt. „Ich sehe es als meine Bürgerpflicht, mich einzubringen“, sagt Jason Ullah. Die Chance, seine Meinung frei zu äußern und die gesellschaftliche Entwicklung mitzubestimmen, gebe es bei Weitem nicht in jedem Land. Im vergangenen Jahr ist er außerdem der Grünen Jugend beigetreten, weil diese beim Thema „Nachhaltigkeit“ deutlich weitreichendere Forderungen stellt als die Mutterpartei. Die Frage, wie nachhaltige Politik aussehen kann, treibt Jason Ullah schon länger um und befeuerte auch sein politisches Engagement: „Das umfasst viel mehr als nur Klimaschutz.“ Dieses Thema wollen Jason Ullah und seine Mitstreiter auch der Jugend im Ermstal näherbringen. Es gelte, sagt Ullah, zu mobilisieren und zu sensibilisieren. Gemeinsam soll nach der Gründung der „Grünen Jugend“ entschieden werden, auf welchen Feldern sich die Mitglieder im kommenden Jahr engagieren wollen. „Uns geht es um die Sacharbeit.“

Nicht der richtige Weg

Die politische Debatte mit den Jugendorganisationen der anderen demokratischen Parteien scheut Ullah nicht. Für extremistische Positionen, egal ob von rechts oder von links, hat er hingegen kein Verständnis. „Das ist nicht der richtige Weg.“ Ebenso eindeutig ist sein Bekenntnis zu einer Pro-Europäischen-Politik. Inzwischen, erzählt er, haben sich viele grüne Jugendverbände aus EU-Länder miteinander vernetzt und schicken zudem eine stattliche Zahl von Abgeordneten ins EU-Parlament.

Die Bürger mobilisieren

Heftige Kritik an der Europäischen Union kommt nicht zuletzt von den Rechtspopulisten der AfD. Ihr politisches Wirken biete den anderen Parteien durchaus auch Chancen, findet Ullah. „Diese fühlen sich dadurch ermutigt zu handeln.“ Ähnlich sieht das auch Ingrid Walter-Kühfuß vom Vorstand der Metzinger Grünen. Sich mit anderen Positionen auseinanderzusetzen und sich daran zu reiben, sei Kern des politischen Geschäfts. Das bringe die Gesellschaft voran und helfe auch dabei, die Bürger zu mobilisieren.

Ein enormer Zuwachs

Der Metzinger Ortsverband der Grünen steht dem Engagement des Nachwuchses selbstredend positiv gegenüber und hilft dabei, die „Grüne Jugend Ermstal“ aus der Taufe zu heben. Die Mitglieder, sagt Walter-Kühfuß, freuen sich, dass die Jugend einen neuen, frischen Blick auf das Geschehen in der Kelternstadt mitbringe. „Das gibt uns neuen Schwung.“ Sie schätze zudem die Möglichkeit, sich mit den Jüngeren auszutauschen, die wiederum die Chance erhalten, sich unkompliziert mit weiteren Aktiven zu vernetzen und von deren Erfahrungen zu profitieren.

Zwei junge Stadträte

Vom aktuellen Zuspruch für grüne Themen haben die Metzinger Grünen nicht zuletzt bei der Kommunalwahl profitiert. Sie konnten zwei Sitze im Gemeinderat hinzugewinnen und stellen in Franziska Fora und Nico Schmitt zwei junge Stadträte. Einen großen Mitgliederzuwachs hat überdies die Grüne Jugend in Baden-Württemberg zu verzeichnen. Um 200 Prozent ist die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr gestiegen.