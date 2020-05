Die Minigolfanlage auf dem Metzinger Bongertwasen bietet Freizeitspielern und Profis seit einem halben Jahrhundert die Möglichkeit, Bewegung an der frischen Luft mit Spiel und Spaß zu verbinden. Normalerweise startet der Verein an Ostern in die neue Saison, dann, wenn der Frühling Einzug hält un...