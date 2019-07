Auf die Zweitklässler der Uhlandschule Neuhausen-Glems wartet nach den Sommerferien eine Überraschung: Erstmals haben sie im Unterricht die Chance, die ganze Vielfalt der Musikinstrumente kennen zu lernen. Von November bis Mai erhalten sie Besuch von Lehrern der Musikschule Metzingen. Im Gepäck haben diese jede Menge Anschauungsmaterial. Egal ob Holz-, Blech-, Blas- oder Saiteninstrument, die Mädchen und Jungen erhalten die Gelegenheit, alle Instrumente selbst auszuprobieren. „Jedes Kind, egal, welchen Hintergrund es mitbringt, hat die Chance, daran teilzunehmen und diese neue Welt kennen zu lernen“, erläutert Bruno Seitz, Leiter der Musikschule Metzingen.

In die Musikwelt eintauchen

Möglich gemacht hat dieses so genannte Instrumentenkarussell der Freundeskreis Uhlandschule Neuhausen/Glems, der die Finanzierung übernimmt. „Das Projekt ist ganz in unserem Sinne“, betont Sabine Schneider, die Vorsitzende des Schulfördervereins. „Wir wollen allen Kindern diese Möglichkeit geben.“ Deshalb kommen die Lehrer mit dem Instrumentenkarussell auch nach Glems. „Jeder Standort soll profitieren“, betont Seitz.

Erste Erfahrungen mit dem Instrumentenkarussell hat die Musikschule Metzingen bereits an der Sieben-Keltern-Schule sowie in Grafenberg und Riederich gesammelt, „die Lehrer sagen, es ist phänomenal“, schildert Seitz. Deshalb gebe es bereits Überlegungen, das Projekt auch in den dritten Klassen anzubieten. Freilich muss zunächst die Finanzierung geklärt sein.

Die Schüler jedenfalls nehmen viel Wissen über die Welt der Musik aus diesem Projekt mit, weil sie diese ganz sprichwörtlich zu begreifen lernen.

Theorie in kindgerechter Form

Dazu gesellt sich kindgerechte Musiktheorie, wie Bruno Seitz erklärt. Mit der Idee, sagt Seitz, reagiere die Musikschule nicht zuletzt auf die sich verändernde Schullandschaft. Kindern, die eine Ganztagesschule besuchten, fehle abends häufig die Kraft, noch ein Instrument zu erlernen. Inzwischen würden auch die Musiklehrer entsprechend weitergebildet, um sie auf diese neuen Herausforderungen vorzubereiten.

