Es ist zehn in der Frühe, und im Keller der Musikschule hat Christel Lüdeke schon die Tagesration für ihre Kunden im Ofen: Hähnchenbrust für die einen, Bratwürstchen in Soße für die anderen. Eine Extrawurst ist die große Lasagne für einen Mann, den Lüdeke, die Verantwortliche von „Essen auf Rädern“, nie gesehen hat. Mit seiner Stimme am Telefon aber ist sie bestens vertraut: „Er lebt mit einer Behinderung und bestellt schon seit Jahren bei uns“, erzählt sie. „Ein sehr freundlicher junger Mann“, ergänzt Siegrid Müller, die zusammen mit Veronika Syring gegen die Küchentheke gelehnt auf das Essen wartet. Die beiden Frauen werden an diesem Tag die Mahlzeiten durch die ganze Stadt transportieren.

Seit den 70er Jahren werden in Metzingen Senioren und Kranke, aber auch ganze Familien von „Essen auf Rädern“ beliefert. Christel Lüdeke hat das Projekt der Hauspflege und Nachbarschaftshilfe vor elf Jahren übernommen, und mittlerweile gehen pro Woche zwischen 400 und 500 Bestellungen ein. Seit ihrer Übernahme hat sich die Besetzung des zwölfköpfigen Teams, bestehend aus ehrenamtlichen Helfern im Ruhestand, kaum verändert: „Wir suchen zurzeit nach neuen Fahrern. Aber das ist sehr schwierig“, sagt Lüdeke. „Die jungen Rentner wollen sich nicht binden und sind ständig verreist.“ Dazu kommt eine große Konkurrenz, denn in der Region sind auch andere wohltätige Organisationen beständig auf der Suche nach Unterstützung.

Schwäbische Hausmannskost

Nach etwa zehn Minuten im Ofen sind die rund 50 Mahlzeiten von einem Unternehmen aus der Hohenlohe bereit zum Verzehr, sodass Veronika Syring einen kleinen Servierwagen mit zwei großen Thermoboxen herbei rollt. Schwäbische Hausmannskost bevorzuge die überwiegend ältere Kundschaft, die Jüngeren dagegen bestellten auch gerne mal Italienisches, sagt Lüdeke.

Während die Frauen damit beschäftigt sind, die Aluschachteln in den beiden Thermoboxen zu verstauen, tauschen sie sich über den anstehenden Tag aus. Unterwegs wird später eine Liste mit Adressen und Bestellungen helfen, den Überblick zu behalten. Die Eigenarten der Kunden dagegen haben die Helfer schlicht im Kopf: „Manche möchten, dass man klingelt und das Essen an der Tür übergibt. Anderen setzt man es einfach auf dem Fensterbrett ab“, erzählt Lüdeke.

Nicht wenige haben schon erwartungsvoll den Tisch gedeckt und freuen sich über ein kurzes Gespräch, während serviert wird. Einsamkeit im hohen Alter bekommen die Fahrer oft zu Gesicht, manchmal auch Armut. „Die meisten Leute, die ihr Essen einteilen, schaffen die Portion einfach nicht. Aber manche tun das, weil sie sich das Essen nicht jeden Tag leisten können“, so Lüdeke.

Weil die Mehrheit der Kunden regelmäßig entweder am Telefon oder eben an der Haustüre bei „Essen auf Rädern“ bestellt, sind ihnen die Fahrer vertraut. Diese wiederum müssen während ihrer Schicht – jeweils eine Woche pro Monat – die Mahlzeiten täglich zwischen halb elf und halb eins abliefern. Das Zeitfenster reicht aus, um mit jedem Kunden fünf, an manchen Tagen auch mal zehn Minuten zu verbringen.

„Die älteren Leute erzählen viel von sich aus und sind unglaublich dankbar“, sagt Lüdeke. „Und manchmal sage ich meinen Leuten, dass sie auch mal als Blitzableiter herhalten müssen“, fährt sie mit einem Schmunzeln fort. Gespräche wie in der Küche, kurz bevor es um halb elf los geht, sorgen dafür, dass sich die Fahrer von persönlichen Schicksalen wieder distanzieren können – ebenso sehr wie sie sich über positive Entwicklungen informieren.

Gegen zwanzig nach zehn ist der Ofen geleert, und auf den gefüllten Boxen sitzen schon die Deckel. Müller und Syring rollen den Servierwagen zum Ausgang, anschließend greift jede beherzt nach ihrer Box und steigt die Treppen hinauf. Im Hof stehen schon die beiden Kleinwagen des Teams bereit, und es muss schnell gehen. Die Leute haben schließlich Hunger.

Das könnte dich auch interessieren: