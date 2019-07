Das Metzinger Stadtarchiv ist derzeit auf der Suche nach Metzingern, Neuhäusern und Glemsern, die bereit sind, einer Historikerin aus ihrem Leben zu erzählen und ihre Erinnerungen mit anderen zu teilen. Etwa 50 Zeitzeugen sollen in den kommenden zwei Jahren befragt werden. Damit möchte das Stadtarchiv dokumentieren, wie sich die Kelternstadt in den Jahren zwischen 1945 und 1975 verändert hat. „Das ist ein sehr spannender Zeitabschnitt“, sagt Stadtarchivar Rolf Bidlingmaier. Zugleich wird die Zahl derer, die das Ende der Nazibarbarei und den demokratischen Neubeginn in Metzingen erlebt haben und darüber Auskunft geben können, weniger. Deshalb, sagt Rolf Bidlingmaier, wolle das Stadtarchiv diese wertvollen Zeitzeugenberichte für die Nachwelt sichern.

Indessen soll das Projekt keineswegs nur die ersten Jahre der jungen Bundesrepublik festhalten. Geplant ist, die Entwicklung der Sieben-Keltern-Stadt unter verschiedensten Aspekten nachzuvollziehen. Selbstredend wird das so genannte Wirtschaftswunder eine wichtige Rolle spielen. Nach der Not der Nachkriegszeit konnten sich die Metzinger wieder etwas leisten, sich etwa ein kleines Auto kaufen, ins Ausland reisen, eine Waschmaschine anschaffen. „Das hat das Leben der Leute ganz einschneidend verändert“, sagt Rolf Bidlingmaier. Zudem wandelte sich die Stadt: Neue Wohnviertel wuchsen, auf dem Ösch entstand das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, im Neugreuth wurde ein Schulzentrum gebaut. Metzingen erhielt außerdem eine Stadthalle und ein modernes Hallenbad. Schließlich kamen noch zwei Stadtteile hinzu, seit 1971 gehört Neuhausen zu Metzingen, seit 1975 Glems. „Diese politischen Formen, die damals geschaffen wurden, bestehen bis heute“, betont Bidlingmaier.

Die Moral wandelt sich

Das Augenmerk des Zeitzeugenprojekts soll sich überdies auf den gesellschaftlichen Wandel richten, der in den 1960er und 1970er Jahren Einzug hielt. Die Jugend rebellierte überall auf der Welt, die Moralvorstellungen wandelten sich. Wie in vielen anderen Städten entstanden auch in Metzingen Treffpunkte für die nachwachsende Generation, etwa der heute noch bestehende Club Thing. Ebenfalls nicht aus dem Blick verlieren möchte das Stadtarchiv die Geschichte der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, die im Ermstal neue Wurzeln schlagen mussten.

Die Zeitzeugen befragen wird die Historikerin Manuela Mann. Die Interviews werden abgeschrieben und sind anschließend als Quelle im Stadtarchiv zu finden, sodass Historiker sie künftig für ihre Forschungen verwenden können. Außerdem ist geplant, aus dem Zeitzeugenprojekt ein Buch zu entwickeln.

Derzeit feilt Manuela Mann, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Tübingen arbeitet, am Fragenkatalog. „Ich finde die Chance schön, meine akademische Ausbildung mit einem bodenständigen Projekt zu verbinden“, sagt sie. Zumal das Metzinger Vorhaben den klassischen Rahmen der Zeitzeugenbefragung sprenge. Schließlich kommen ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, Schichten und Generationen zu Wort: „Wir versuchen, die Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Breite abzudecken.“

Zwar seien die Jahre ab 1945 gut mit schriftlichen Quellen dokumentiert, etwa Gemeinderatsakten. Die freilich sind der Nüchternheit verpflichtet, während ein Zeitzeuge, der beispielsweise die Debatte um den Bau der Stadthalle hautnah miterlebt hat, auch seine Empfindungen und Wahrnehmungen einbringen kann. Gerade diese Bewertung und Einschätzung der historischen Geschehnisse mache das Projekt interessant, findet Manuela Mann. Sie wird voraussichtlich im Herbst die ersten Gespräche führen. Jeder potenzielle Zeitzeuge wird zunächst gefragt, ob er bereit ist, Auskunft zu geben. Wer das nicht möchte, kann selbstverständlich ablehnen.