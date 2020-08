Bereits zum vierten Mal ist Metzingen bei der internationalen Kampagne „Stadtradeln“ mit dabei. Mehr als 1400 Kommunen aus Deutschland nehmen in diesem Jahr am 13. Stadtradeln teil.

In Metzingen wird vom 19. September bis 9. Oktober im Rahmen dieser Aktion in die Pedale getreten. In diesem Zeitraum sollen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückgelegt werden. Mitmachen können alle, die in Metzingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Bei dieser Aktion werden Menschen dazu ermuntert, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Denn wer drei Wochen lang mit dem Rad seinen Alltag bestritten hat, nimmt das Fahrrad als Verkehrsmittel anders wahr als zuvor. Die Kampagne dient der Förderung des Fahrrads im Straßenverkehr, um unter anderem Luftschadstoffe und Lärm zu reduzieren und die Lebensqualität in Städten und Gemeinden deutlich zu verbessern.

Personen, die bereits im vergangenen Jahr teilgenommen haben, können auf der Internetseite www.stadtradeln.de/registrieren ihren Account reaktivieren. Nach Aufruf der Seite einfach die Kommune Metzingen ausw ählen und sich dann mit dem Benutzernamen und Passwort von 2019 anmelden. Neue Teilnehmer registrieren sich auf der gleichen Webseite. Nach dem Einloggen unter „Mein Stadtradeln“ kann man auf der Webseite die geradelten Kilometer eingeben.

Wer verzichtet aufs Auto?

Es besteht die Möglichkeit, Teams zu bilden, oder einem bestehenden Team beizutreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden das Fahrrad so oft wie möglich privat und beruflich nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht die Stadtverwaltung sogenannte Stadtradeln-Stars, welche demonstrativ in den 21 Stadtradeln-Tagen kein Auto benutzen und komplett auf das Fahrrad umsteigen.

Während des Kampagnenzeitraums bietet die Stadt Metzingen erneut allen Teilnehmern die Meldeplattform RADar! an. Damit können Radelnde die Stadtverwaltung digital auf konkreten Verbesserungsbedarf, wie zum Beispiel Schlaglöcher, hinweisen.

Info Für Fragen zum Thema steht Wolfgang Zimmermann im Metzinger Rathaus, Telefon (0 71 23) 92 52 40, E-Mail W.Zimmermann@Metzingen.de. zur Verfügung.