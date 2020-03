Am Sonntag, 8.März, hat die Martinskirchengemeinde Grund zum Feiern. Nach einem Jahr ohne Pfarrer wird das Ehepaar Hanna und Jörg Michael Karle mit einem festlichen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Martinskirche in Metzingen begrüßt.

Martinskantorei und Posaunenchor

An diesem Gottesdienst, bei dem auch eine Taufe gefeiert wird, wirken die Martinskantorei als auch der Metzinger Posaunenchor mit. Die Kinderkirche wird beim Start in der Martinskirche ebenfalls dabei sein. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gäste zum Stehempfang ins Martinsgemeindehaus eingeladen. Dort gibt es einige, wenige Grußworte sowie die Gelegenheit, das neue Pfarrerehepaar kennen zu lernen.