Um in diesem Jahr talentierte und motivierte Schüler anzuwerben, hat Bäckermeister Reiner Fritz schwer verlockendes Geschütz aufgefahren. Auf einer Tischreihe im Foyer der Sporthalle türmen sich hinter ihm kleine Berge an Laugenbrötchen, Croissants und Brezeln. Das kulinarische Highlight, weiß gezuckerte Amerikaner mit bunten Smarties, liegt gleich auf mehreren Blechen aus. Die Bäckerei Winter versuchte am Dienstag, bleibenden Eindruck zu hinterlassen – ebenso wie 62 weitere Unternehmen. Denn die Stadt und die Gewerbliche Schule Metzingen hatten am Nachmittag zum nunmehr 20. Azubi-Tag geladen.

800 Schüler beim Azubi-Tag

Rund 800 Schüler, die teilweise im Klassenverbund mit Lehrer angereist waren, konnten sich auf der jährlichen Veranstaltung ein Bild vom regionalen Arbeitsmarkt verschaffen. Vertreten waren das Handwerk, die Industrie sowie die Dienstleistungsbranche. „Wir versuchen jedes Jahr möglichst unterschiedliche Unternehmen miteinzubeziehen“, so Dorothee Wörner aus der städtischen Abteilung für Wirtschaftsförderung.

Unternehmen stellen sich vor

Dabei spielt die Vermittlung von Ausbildungsplätzen nur eine untergeordnete Rolle, obwohl sich in der Vergangenheit einige Betriebe – so etwa die Bäckerei Winter – tatsächlich über Bewerbungen freuen konnten. In erster Linie aber sollen die Schüler, überwiegend im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, einen Eindruck der hiesigen Unternehmenslandschaft gewinnen.

„Was macht mir Spaß, und welche Unternehmen bieten eine passende Ausbildung“, formuliert Wörner die Kernfrage der Schüler und zugleich auch das gegenwärtige Phänomen des Fachkräftemangels: Waren die Unternehmen in den ersten Jahren des Azubi-Tages noch mit einem einzelnen, spärlich dekorierten Tisch vertreten, mutet die Veranstaltung mittlerweile wie eine waschechte Messe an. „Alle Arbeitgeber haben sich hübsch gemacht“, bemerkte auch Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler zum Umstand, dass es vor allem die Unternehmen sind, die für sich werben. In der Entwicklung des Azubi-Tags erkannte Fiedler im Rahmen seiner Ansprache ein Zeichen von Qualität. Denn so sehr sich der Arbeitsmarkt in den vergangen zwanzig Jahren auch verändert habe, so habe sich die Veranstaltung bewährt und auf den Wandel stets zu reagieren gewusst.

Während die große Mehrheit der Unternehmen nicht zum ersten Mal seine Tische aufgebaut hatte, präsentierten sich in diesem Jahr fünf neue Betriebe. Stärker als zuvor war insbesondere das Handwerk vertreten: „Wir suchen einen Verkäufer, einen Konditor und einen Bäcker. Gerne auch gleich zwei von jedem“, so Bäckermeister Reiner Fritz. Gerade Letztere habe er in diesem Jahr einfach nicht ausfindig gemacht. Intensiv gesucht werde nach Angaben von Wörner außerdem im Bereich der Pflege und Erziehung. Den Betrieben übrigens könne sie für die nächste Veranstaltung grundsätzlich einen Tipp geben: „Die Vertreter an den Ständen sollten ruhig etwas mehr auf die Schüler zugehen.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Stau in alle Richtungen: 55 Minuten Verzögerung In und um Bad Urach geht fast nichts mehr Bad Urach