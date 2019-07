Bei Baggerarbeiten sind am Dienstagnachmittag die Leitungen für die Ampelanlage an der Kreuzung bei der Metzinger Polizeiwache beschädigt worden. Seither funktionieren alle Ampeln an der Kreuzung Ulmer Straße/Noyon-Allee/Auchtertstraße nicht mehr. Um Unfälle zu vermeiden, wird es nicht mehr möglich sein, von der Ulmer Straße her links in Richtung Noyon-Allee abzubiegen und auch nicht von der Auchtertstraße her links in Richtung Ulmer Straße zu fahren. Zudem wird die Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich auf 30 Stundenkilometer reduziert. Es wird mit Hochdruck an den Reparatur gearbeitet, teilt die Stadt mit. Das dauere aber einige Tage. Die Kreuzung sollte nach Möglichkeit großräumig umfahren werden, rät die Stadtverwaltung.

Weitere Verkehrsbehinderungen

Weitere Verkehrsbehinderungen gibt es in der Reutlinger Straße in Metzingen: Wegen Renovierungsarbeiten in der Reutlinger Straße/Ecke Lindenplatz muss die Straße für den Autoverkehr in diesem Bereich voll gesperrt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende der Woche bestehen. Ein Durchkommen zu Fuß bleibt gewährleistet.

Voll gesperrt ist am Donnerstag, 25. Juli, und Freitag, 26. Juli, auch die Sannentalstraße zwischen der Einstein- und der Ohmstraße. Grund sind Asphaltarbeiten zur Sanierung der Straße. Betroffen ist auch die Kreuzung Sannental-/Ohmstraße. Das Kinderhaus Ohmstraße kann über die obere Ohmstraße jedoch angefahren werden.

