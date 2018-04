Metzingen Mende übernimmt den Vorsitz

Metzingen / swp

Eine konstante, eher steigenden Mitgliederzahl, mehr Besucher im Museum und eine rege Anzahl an diversen Veranstaltungen: Der Förderkreis Metzinger Keltern (FMK) kann mit dem Jahr 2017 zufrieden sein. Das wurde bei der Mitgliederversammlung im Weinbaumuseum vor rund 80 Mitgliedern festgestellt.

Mehr als 400 Mitglieder hat der Förderkreis und davon sind es einige Handvoll, die bei den verschiedensten Veranstaltungen vor und hinter den Kulissen tätig sind.

Nach dem Bericht des Kassenprüfers und der einstimmigen Entlastung des Vorstandes gab es einen wichtigen Punkt, nämlich Neuwahlen: Drei von vier Vorstandsmitglieder mussten ersetzt werden. Kurt Mende wurde dabei einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt; der gebürtige Pfullinger lebt seit 1973 in Metzingen und war unter anderem Schwimmtrainer bei der DLRG, Geschäftsführer der Abteilung Turnen, Leichtathletik und Sommerspiele bei der TuS Metzingen und Vorsitzender der TuS. Zweite Vorsitzende wurde Kirstin Weiblen, als Schriftführerin wurde Waltraud Schweitzer gewählt. Kassierer bleibt weiterhin Christoph Rall. Auch die Ausschuss-Mitglieder wurden einstimmig gewählt beziehungsweise bestätigt. Friedrich Linder, bisheriger zweiter Vorsitzender, erinnerte in einer Laudatio an die Verdienste von Walter Veit, der sein Amt seit März 2006 innehatte und in dieser doch recht kurzen Zeit drei Großprojekte vollendete und eines auf den Weg brachte: Die Neugestaltung des Weinbaumuseums 2009, die Realisierung der Trockenmauer am obersten Weinbergweg 2009, die Erneuerung und Erweiterung des Weinerlebnisweges 2015 und die Sanierung des früheren Wasserreservoirs, des Grünen Häusles, die im Herbst 2018 abgeschlossen werden kann. Er sei „der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ein Künstler, Visionär und Realist“, sagte Friedrich Linder und sprach damit aus, was der Förderkreis seinem nunmehr Ex-Vorsitzenden zu verdanken hat. Walter Veit wurde an diesem Abend als Ehrenmitglied – Prädikat Ehrenvorsitzender – ausgezeichnet.

Walter Veit wiederum würdigte die Verdienste des langjährigen zweiten Vorsitzenden Friedrich Linder, der sein Amt seit 2002 innehatte. Linder war die „graue Eminenz“, eher für die Dinge hinter den Kulissen zuständig und daher unverzichtbar für den Verein. Er wird – wie auch die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder – im Ausschuss weiterhin aktiv bleiben. Ebenso wie Eva Focht-Rabel, die in den vergangenen elf Jahren als Schriftführerin tätig war.

Dem Ausschuss gehören künftig an: Hermann Eberle, Michaela Fischer, Eva Focht-Rabel, Roman Jehle, Rainer Kapp, Friedrich Lemmer, Friedrich Linder, Eberhard Rabaa, Thomas Redlinger, Martin Schadenberger, Klaus Ulbrich, Walter Veit, Jörg Waldner, Günther Weiblen und Wolfgang Wenisch.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler lobte die Arbeit, die hinter den vielen Veranstaltungen steckt, die vom FMK bestritten werden oder an denen der Verein beteiligt ist – das seien „beachtliche Zahlen, hinter denen sehr viel Ehrenamt steckt“. Dass dies von Seiten der Stadtverwaltung honoriert werde, sehe man auch daran, dass sich dies im Etat des städtischen Haushalts niederschlage, beispielsweise bei der Beteiligung an der Biodiversität. Besonders hob Fiedler den naht- und geräuschlosen Wechsel im Vorstand hervor. Das spreche für das gute Klima, die Zugehörigkeit und die Stimmung im Verein.

Jörg Waldner von der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen berichtete, bei der naturschutzfachlichen Aufwertung der Weinberge gehe es der Genossenschaft (mit dem FMK als Vermittler) vor allem darum, dem Kunden zu zeigen, dass Wengerter mehr tun, als Wein zu erzeugen. Die biologische Vielfalt solle gestärkt werden, indem in diesem Jahr auf einem Hektar Fläche Wildblumensamen kultiviert werden, um Insekten und Bienen Nahrung anzubieten. Weiter werden in diesem Jahr Steinriegel-Trockenmauern angelegt, um Eidechsen und auch Käfern eine Heimat zu bieten. Insgesamt sind in den nächsten Jahren rund 30 Projekte geplant.