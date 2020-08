Temperaturen jenseits der 30 Grad, das macht auch den Greifvögeln von Falkner Wolfgang Weller zu schaffen. Den meisten jedenfalls, seine amerikanischen Wüstenbussarde namens Harry, Dakota und Geronimo mögen diese Hitze. Am Dienstag saßen sie mit ihren anderen Jagd-Kollegen, dem Steinadler, einigen Falken, Eulen und anderen Bussarden auf ihren Ansitzen und breiteten bisweilen die Schwingen aus. Um Sonne zu tanken. Währenddessen erläuterte der Falkner, gekleidet im seit dem Mittelalter für diese Zunft typischen Gewand, sein Handwerk, dem er bereits 40 Jahre nachgeht. Es ist sein Hobby, und es führt ihn seit 15 Jahren immer wieder auf den Hohenneuffen, wo ihm und seinen Vögeln die Zuschauer zujubeln. Am Dienstag waren es unsere Leser, die sich um einen Platz bei einer unserer Mehrwerttouren rechtzeitig beworben und Glück hatten. Corona gibt halt noch immer die Spielregeln vor, weswegen aus organisatorischen Gründen die Teilnehmerzahl auf 50 Personen beschränkt werden musste. 49 kamen, trafen sich auf dem Parkplatz an einem eigens aufgestellten Empfangs-Zelt der SÜDWEST PRESSE, ließen sich von dem Mitarbeiterteam begrüßen und bewältigten trotz Hitze ohne große Anstrengung den 20-minütigen Anstieg zur Burg.

Dort war schon alles angerichtet. Der Falkner hieß „die edlen Herrschaften“ willkommen, und nachdem seine Frage „wollt Ihr nun sehen den schnellen Flug der Falken?“ bejaht wurde, ging das Falknerspektakel los: „So sei es, das Spiel beginnet.“

Die Mehrwerttouren unserer Zeitung beinhalten außer einem exklusiven Programm in der Regel einen kleinen Umtrunk zum Abschied, zu dem auch etwas zu essen gereicht wird. In dem Fall waren es entweder Maultaschen mit Kartoffelsalat oder Linsen mit Spätzle und Saitenwürsten. Es ist als Bonbon für unsere treuen Leser gedacht und soll auch dazu dienen, sich besser kennen zu lernen. Freilich muss der Pandemie insbesondere den Regeln, die zu deren Eindämmung führen sollen, Rechnung getragen werden. Das Abstandsgebot galt also während der kurzen Wanderung, während des Falknerspektakels und auch beim Essen. Mehr als vier Personen durften an den großen Tischen nicht sitzen.

Noch etwas musste Corona zum Opfer fallen: Normalerweise gibt es die Möglichkeit, einige der Raubvögel zu streicheln. Insbesondere für Kinder ist es beeindruckend, diesen klugen Tieren aus naher Distanz in die aufmerksamen Augen zu schauen. Ein kleiner Junge namens Moritz aus Maxfelden indessen durfte aus den Zuschauerreihen heraus hervortreten, um vom Falkner mit Handschuh und Mantel ausgestattet zu werden. Nachdem Harry, der Wüstenbussard, auf seinem Handschuh Platz genommen und seine Belohnung, ein Stück rohes Hühnerfleisch, verschlungen hatte, wurde der Junge zum Kinder-Falkner ernannt und darf sich bis zum 14. Lebensjahr kostenlos unter die Zuschauer auf dem Hohenneuffen mischen und in dieser Zunft nebenbei den Namen „Moritz von Maxfelden“ tragen.

Als die schnellen Falken aufstiegen, nahm der Falkner ein so genanntes Federspiel zur Hand. Dabei handelt es sich um eine Beuteattrappe, die an einem langen Lederriemen hängt. Diese wirbelt der Falkner durch die Luft, und wenn die Falken zum Angriff darauf starten, fliegen sie dabei so dicht über die Köpfe der Besucher hinweg, dass Strohhüte und Toupets vorsorglich festgehalten werden sollten, wie Falkner Wolfgang Weller im Jux riet. Doch die Vögel, sofern sie erfahren genug sind, pilotieren millimetergenau, zudem sind sie Spitzengeschwindigkeiten von 360 Stundenkilometern gewöhnt. Besonders die Gerfalken waren im Mittelalter Attribute der Macht. Kaiser und Könige hielten sie, heute sind sie in arabischen Ländern Luxussymbole. Weiß mit schwarzen Einfärbungen ist ihr Gefieder eine Zierde unter den Gewändern der Raubvögel.

Dass Wellner den Steinadler nicht aufstiegen ließ, hängt auch damit zusammen, dass Adler, wie auch der heimische Mäusebussard Ansitzjäger sind. Sie beobachten bequem aus der Höhe die unter ihnen ausgebreiteten Felder, oder aber sie segeln kreisend darüber. Dabei lassen sie sich Zeit. Würde ihnen der Falkner die Möglichkeit dazu geben, wären sie erstmal weg. Sie würden wieder kommen, denn bequemer als beim hauseigenen Falkner kommen sie nicht zu ihrer Mahlzeit. Doch das könnte Stunden dauern, so lange wollte das Falknerteam nicht warten müssen.

Wie gut die Raubvögel sehen, verdeutlichte Weller an einem Beispiel. Er habe mal einen Kollegen auf die Burg Teck gebeten, um dort mit seinem Falken auszuharren. Als Wellner auf dem Hohenneuffen, also etwa neun Kilometer entfernt, sein Federspiel wirbeln ließ, hetzte der Falke sofort los und hielt nur fünf Minuten später den Köder in den Fängen.

Suse heißt eine acht Wochen alte Uhu-Dame. Ihre Vorgängerin Susi war 28 Jahre lang eine der Attraktionen Wellers, lebt aber seit Herbst nicht mehr. Suse freilich verhält sich wie ein kleines Kind, schaut sich um, dreht den Kopf, inspiziert Land und Leute und findet schließlich Gefallen an Wellers breiter Hutkrempe, an der sie zu zupfen beginnt: „Sie ist halt noch ein Baby“, sagt der Falkner. Sie muss noch viel lernen, ehe sie selbst jagen darf.