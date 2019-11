Wer durch die Metzinger Weinberge schlendert, hat genau drei Möglichkeiten: Er verpasst die zahlreichen Attraktionen am Wegesrand und genießt lediglich die Schönheiten der Natur, er folgt dem informativen Weinerlebnisweg und genießt nebenher noch die Schönheiten der Natur oder er macht sich mit einem Führer des Förderkreises Metzinger Keltern (FMK) auf den Weg, der auf die entscheidenden Besonderheiten hinweist, Hintergründe erklärt und auch noch die Schönheiten der Natur erläutert.

80 Leser vom Metzinger-Uracher Volksblatt/Der Ermstalbote, dem Alb Boten, den Reutlinger Nachrichten und der Hohenzollerischen Zeitung hatten sich am Donnerstag für die dritte Variante entschieden. Sie machten sich mit den Weinerlebnisführern Kurt Mende, Martin Schadenberger und Günther Weiblen vom Kelternplatz aus auf in Richtung Weinberg, der mit seinem Zwilling, dem Neuhäuser Hofbühl, tatsächlich einige Besonderheiten aufweist.

Anbaugebiet mit Besonderheiten

So ist das Anbaugebiet, aus dem die „Metzinger Hofsteige“ gewonnen wird, das höchstgelegene Weinanbaugebiet in Baden-Württemberg. Beide Weinberge sind ehemalige Vulkanschlote, die Stöcke wachsen daher auf Basalttuff, der tagsüber Wärme speichern kann, die dann nachts an die Weinstöcke wieder abgegeben wird.

Wegen der Höhenlage ist die Klimaerwärmung für den Weinbaustandort Metzingen eher positiv. Sorten, an die man früher nie gedacht hätte, lassen sich nun im Ermstal anbauen.

Alles wird per Hand gelesen

Auf den 30 Hektar Fläche der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen werden pro Jahr etwa 300 000 Flaschen Wein erzeugt, ausgebaut in der Württembergischen Weingärtnerzentralgenossenschaft in Möglingen. Die kleinteilige Grundstücksstruktur macht es möglich, dass in Metzingen noch alles per Hand gelesen wird. Jede Traube wird auf ihre Unversehrtheit begutachtet, bevor sie in den Bottich kommt. Dadurch wird in Metzingen ein hochwertiges Lesegut angeliefert, was den Wengertern entsprechend gut entlohnt wird. Die Mengenbegrenzung pro Ar auf 110 Kilogramm beziehungsweise 90 Kilogramm auf Selektionsflächen trägt ebenso zu einer hohen Qualität bei.

Häppchen und Wein im Weinbaumuseum

Nach gut zwei Stunden Spaziergang bei herrlichem Herbstwetter hatten sich alle eine Stärkung im Weinbaumuseum verdient. Die „Wengerterplatte“ und die verschiedenen Metzinger Weine, stilecht unter einem inzwischen fast 400 Jahre alten Kelternbaum eingenommen, kamen da gerade recht. Für die Verköstigung hatte der FMK gesorgt, der sich mit seinen 500 Mitgliedern nicht nur um den Erhalt der sieben Keltern in Metzingen, sondern auch im Weinberg um Trockenmauern, Wengerterhäusle und Historisches kümmert. „Ein toller Nachmittag“, fasste eine Leserin diese Station der SWP-Mehrwert-Touren treffend zusammen.