Hülben Mehrkosten bei allen Bauprojekten

Hülben / Alexander Thomys

Bürgermeister Siegmund Ganser verzichtete gegenüber seinen Räten und den Gästen der jüngsten Hülbener Gemeinderatssitzung auf eine Begrüßung mit Handschlag. Der Schultes ist erkrankt, deshalb fehlte er auch bei der Amtseinführung von Roman Weiß in Erkenbrechtsweiler (siehe unten stehenden Text). Das Unwohlsein des Bürgermeisters war nahezu symbolisch für das, was die Gemeinderäte am Dienstagabend zu hören bekamen. Schon zu Beginn warnte sie Ganser vor: „Heute geht es um viele Mehrkosten, die unseren Haushalt definitiv an die Grenzen bringen werden.“

Der größte Brocken ist dabei die Renovierung der Peter-Härtling-Schule, die bekanntlich nicht nur die Grundschule, sondern auch eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Vordere Alb beherbergt. Vor allem im Hinblick auf das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule ist eine Renovierung notwendig, wobei zugleich verschiedene Installationen in die Jahre gekommen sind und auch die Toiletten einer Erneuerung bedürfen.

Die Renovierung und Schad­stoffsanierung des Schulgebäudes, das in diesem Zusammenhang mit einem Aufzug ausgestattet werden soll, war vom Reutlinger Architekturbüro „Riehle und Assoziierte“ im Juni 2017 mit 1,27 Millionen Euro kalkuliert worden. Nachdem nun zahlreiche Gewerke vergeben werden konnten, summieren sich die Kosten auf 1,55 Millionen Euro. Neben Kostensteigerungen durch die gute Auftragslage im Handwerk kommen Fehlkalkulationen hinzu: So räumte Riehle-Vertreter Hans Bühler eine Fehlkalkulation seines Büros bei den Fliesenarbeiten ein: Dort waren nur 15 000 Euro kalkuliert worden, tatsächlich liegt nun ein Angebot über 95 000 Euro vor. Mehrkosten seien auch durch ein nicht eingeplantes Vordach entstanden, sowie durch die nicht kalkulierte Sanierung der Toiletten im Keller- und Obergeschoss. „Diese Maßnahmen sind kommuniziert worden, aber in der Kalkulation untergegangen“, kritisierte Bürgermeister Siegmund Ganser das Planungsbüro.

Deutliche Kritik an „Riehle und Assoziierte“ gab es auch aufgrund der hohen Baunebenkosten, die sich inzwischen auf 406 000 Euro summieren – was stolzen 37 Prozent im Verhältnis zu den reinen Baukosten entspricht. „Für mich waren schon die ursprünglich geplanten Baunebenkosten von 24 Prozent heftig“, machte Gemeinderat Jochen Dümmel deutlich. „Eigentlich kann ich diese Steigerung nicht akzeptieren.“ Es gehöre zu den Aufgaben eines Architekturbüros, die Kosten in Grenzen zu halten. Die aktuelle Entwicklung hielt Dümmel für „jenseits von gut und böse“ und ergänzte: „Ein verlässlicher Partner sollte da Sicherheit bieten.“

Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeister Siegmund Ganser: „Die Baunebenkosten sind kernig. Punkt. Wir müssen das künftig anders angehen, sonst haben wir das irgendwann nicht mehr im Griff.“ Die Abrechnung von „Riehle und Assoziierte“ sei „legitim, aber ärgerlich“. Architekt Hans Bühler wollte das so nicht stehen lassen: „So ist der Vertrag. Und ich halte das nicht für exorbitant hoch.“ Dennoch herrschte am Ende Einigkeit im Hülbener Gemeinderat: Die Aufträge für die einzelnen Gewerke wurden vergeben, schließlich führe an der Schulsanierung kein Weg vorbei, wie es Ganser deutlich machte: „Wir müssen diese Kröte nun schlucken.“ Allein: die Farbauswahl der Fliesen für die neuen Sanitärräume wurde auf Antrag von Christine Haible vertagt.

Mehrkosten gibt es indes auch bei anderen Bauprojekten in der Albgemeinde. Das Familienbüro im Rathaus, ursprünglich im November 2017 mit Gesamtkosten in Höhe von rund 81 000 Euro kalkuliert, liegt nunmehr bei 127 000 Euro. Die Straßenbauarbeiten in der Heiligenbergstraße werden ebenfalls teurer: Lag die Kostenkalkulation im Oktober vergangenen Jahres noch bei rund 250 000 Euro, werden nun über 330 000 Euro fällig. „Mit einer zügigen Abwicklung der Arbeiten ist zudem nicht zu rechnen“, warnte Rainer Ambacher vom Ingenieur­büro Ambacher. Mit einem Start vor den Bauferien sei nicht zu rechnen. Ab September dürfte der Straßenbauer in der Heiligenbergstraße arbeiten – und acht bis zehn Wochen benötigen. „Hoffen wir auf einen späten Winteranfang“, kommentierte Ganser diese Aussichten. Immerhin: Die EnBW und die Telekom nutzen die Gelegenheit um ihre Leitungen zu erneuern.