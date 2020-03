Hat die Glemser Schule noch eine Zukunft oder ist ihre Zeit abgelaufen? Eine Antwort auf diese Frage hat der Neuhäuser Ortschaftsrat am Dienstag im rappelvollen Sitzungssaal des Rathauses gesucht.

Schule nur noch bis zu den Sommerferien?

In den Reihen der Zuhörer saßen sowohl Glemser Ortschaftsräte als auch Vertreter der Elterninitiative, die sich für den Erhalt der Schule engagiert. Am Ende der Debatte sprachen sich Neuhausens Ortsvorsteher Günter Hau sowie Friedemann Salzer, Michael Bolz und Harald Hüttl dafür aus, die Schule, sie ist Außenstelle der Uhlandschule Neuhausen, nur noch bis zu den Sommerferien zu betreiben. Sie folgten damit dem Vorschlag der Stadtverwaltung Metzingen. Miriam Reusch-Hagenmaier enthielt sich.

Mehr Schüler als bisher gewinnen

Gerhard Fritz und Klaus Rümmelin schlossen sich dagegen der Entscheidung des Glemser Ortschaftsrats vom Montag an. Sie wollen der Schule mindestens ein Jahr Zeit geben, um ein attraktives Profil zu entwickeln mit dem Ziel, wieder mehr Schüler als bisher für den Unterrichtsbesuch zu gewinnen. Rümmelin und Fritz schwebt eine naturnahe Schule vor, die sich beispielsweise mit Waldtagen oder einem Schulgarten von anderen Bildungseinrichtungen abhebt. Deshalb sehen sie im Metzinger Waldkindergarten einen idealen Kooperationspartner. Zumal, so Klaus Rümmelin, etwa zwei Drittel der Mädchen und Buben, die den Waldkindergarten besuchen, aus Neuhausen kommen.

Runder Tisch für Ideen

Gerhard Fritz plädierte dafür, einen Runden Tisch einzurichten, an dem Ideen für die zukünftige Ausrichtung der Glemser Schule entwickelt werden sollen. Neuhausen entstehe durch einen Aufschub der Entscheidung um ein Jahr kein Nachteil, erklärte er.

Ein tragfähiges Konzept für die Zukunft könne jedoch nur gemeinsam erarbeitet werden, betonte Klaus Rümmelin. Gefordert sei hier auch die Elterninitiative. Künftig solle es in Glems allerdings keine jahrgangsgemischte Eingangsklasse mehr geben, sondern eine erste und eine zweite Klasse, forderte Rümmelin. Er möchte damit sicherstellen, dass kontinuierlich zwei Lehrer vor Ort sind. Bislang ist am Standort nur eine Lehrerin tätig. Ortsvorsteher Günter Hau erklärte, ihn interessiere bei diesem Thema ausschließlich das Wohl der Kinder. Das sieht er am besten gewahrt, wenn die Schule in Glems geschlossen wird: „Wir müssen in den sauren Apfel beißen.“ Er verfolge die Entwicklung der Schülerzahlen im Nachbarort schon seit langem, erklärte Hau. Jahr um Jahr sei unklar, ob genügend Kinder angemeldet werden. Deshalb habe sich die Debatte, ob der Standort noch zu halten sei, abgezeichnet. Gleichwohl, so Hau, hoffe und wünsche er sich, „dass keine Wunden aufgerissen werden“.

Längere Betreuungszeiten

Während seiner Zeit als Ortsvorsteher habe er regelmäßig Gespräche mit Eltern geführt, um sie davon zu überzeugen, ihr Kind nach Glems zu schicken, berichtete Friedemann Salzer. Um Planungssicherheit zu erhalten, bleibe nur die Möglichkeit, Schulbezirke zu bilden, betonte er. Die Konsequenz: Ein Teil der Neuhäuser Kinder, etwa aus der Hardtsiedlung, müsste wie früher nach Glems zum Unterricht. Dort könnten die Mädchen und Jungen allerdings nur bis 13.30 Uhr betreut werden, an der Neuhäuser Uhlandschule ist das bis 17 Uhr möglich. Das sei ein wichtiger Faktor für berufstätige Eltern, wie auch Günter Hau betonte.

Michael Bolz erklärte, die Verwaltung habe viele Fakten zusammengetragen, die allesamt gegen den Erhalt der Glemser Schule sprächen.

Es falle ihm schwer, eine Schule, die schon seit 200 Jahren bestehe, einfach zu schließen, bekannte Harald Hüttl. Dennoch sei der Verwaltungsvorschlag für ihn stimmig.

Er bezweifle, dass allein ein pädagogisches Konzept ausreiche, um für stabile Schülerzahlen zu sorgen, sagte Udo Paulus, beim staatlichen Schulamt Tübingen für die Grundschulen in Metzingen zuständig. Wolle die Kommune auf Zwang verzichten, stelle sich jedes Jahr die Frage, ob das Konzept bei den Eltern ankomme oder nicht. Werde die Entscheidung über die Schließung verschoben, werde immerhin Druck herausgenommen, gab Paulus zu bedenken, die Unklarheit bleibe indessen.

Eine Vermittlung?

Das letzte Wort für oder gegen die Schließung der Glemser Schule hat heute der Gemeinderat. Sollte er anders entscheiden als der Glemser Ortschaftsrat, hat der Ortschaftsrat die Möglichkeit, einen Vermittlungsausschuss anzurufen. Dieses Verfahren ist in der Hauptsatzung geregelt, um Meinungsverschiedenheiten zwischen Ortschafts- und Gemeinderat zu behandeln. Besetzt ist der Ausschuss mit jeweils drei, noch zu wählenden Mitgliedern des Ortschaftsrates und des Gemeinderates, den Vorsitz hat der OB. Um den Ausschuss anzurufen, bleibt den Glemsern vier Wochen Zeit. Wenn der Ausschuss das Thema beraten hat, wird er ein Resümee ziehen und dieses dem Gemeinderat vortragen, der dann abschließend entscheidet.