Metzingen Mehreinnahmen durch höhere Betreuungskosten

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Gebühren für Betreuungsangebote an den Metzinger Grundschulen anzugleichen und zu vereinheitlichen. Betroffen sind davon die Sieben-Keltern-Schule, die Neugreuthschule und die Uhlandschule.

Wenn die Gebühren jetzt angeglichen werden, ändert sich für Eltern der Neugreuth- und der Uhlandschule wenig. Die nach Einkommen gestaffelten Gebührenstufen werden von fünf auf sieben erhöht, finanziell spürbare Auswirkungen wird das nach Einschätzung der Stadtverwaltung kaum haben. Anders sieht es an der Sieben-Keltern-Schule aus. Dort rechnen die Verantwortlichen mit einer Erhöhung der Gebühren um bis zu 15 Prozent.

Das hört sich dramatischer an, als es ist. Die monatlichen Kosten sind durchaus überschaubar, denn: Wessen Jahreseinkommen 25 000 Euro nicht übersteigt, bezahlt ab dem neuen Schuljahr monatlich vier Euro für das erste Kind (zehn Euro für vier Kinder) und erhält dafür eine Betreuung bis 16 Uhr. Den Höchstbetrag von 16 Euro müssen Familien aufbringen mit einem jährlichen Gesamteinkommen von mehr als 75 000 Euro. Für vier Kinder werden in dieser höchsten Einkommensstufe 40 Euro monatlich fällig.

Diese Gebührenanpassung bringt zusätzlich etwa 12 000 Euro in die Stadtkasse, was Michael Breuer (SPD) kritisch hinterfragt: „Müssen das arme Familien tragen, nur damit der städtische Haushalt geringfügig entlastet wird? Das muss eine wohlhabende Stadt doch nicht an ihre Einwohner weitergeben“, sagte Breuer während der Sitzung und versagte namentlich seiner Fraktion die Zustimmung. Zudem beantragte er, Zugehörige zu dieser untersten Einkommensstufe komplett von der Betreuungsgebühr zu befreien.

Damit kam die SPD nicht durch. Holger Weiblen (CDU) war fast einig mit Michael Breuer, stellte allerdings einen Gegenantrag: Die CDU wollte nicht wie die SPD die erste Beitragsstufe komplett abschaffen, sondern auf diese nur für ein Jahr probeweise verzichten.

Und noch etwas: Während sich die Eltern per Selbsteinschätzung in eine der Gruppen eintragen, möchte die CDU einen verbindlichen Antrag mit zugrundeliegendem Einkommensnachweis der Eltern. Der Antrag scheiterte ebenfalls, vielleicht auch, weil, wie OB Fiedler anmahnte, damit ein Bürokratie- und Verwaltungsaufwand erforderlich wäre, der in keinem Verhältnis zu den Einnahmen stünde.

1500 Euro monatlich

Erstaunlich: Etwa 30 Prozent der Eltern der Sieben-Keltern-Schule ordnen sich selbst der ersten Stufe ein. Entweder nehmen es einige nicht ganz genau mit der Wahrheit, oder Metzingen hat ein Armutsproblem: „Diese Leute könnten problemlos bei uns in der Tafel einkaufen“, reflektierte Breuer, der dort ehrenamtlicher Mitarbeiter ist.