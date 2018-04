Kommunalentwicklung Mehr Platz für Betriebe in Römerstein

Böhringen / Alexander Thomys

Die Wirtschaft in der Region brummt. Was für sich genommen eine gute Nachricht ist, sorgt in Römerstein aber auch für viel Arbeit im Rathaus. Denn die Gewerbetreibenden suchen händeringend Flächen, um ihre Betriebe zu erweitern oder gar neue Unternehmen zu gründen. Neue Gewerbeflächen hat nun der Römersteiner Gemeinderat auf die Gleise gesetzt.

Für den Ortsteil Donnstetten hat das Gremium nun den Bebauungsplan „Eichenried II“ als Vorentwurf diskutiert und abgesegnet, nun startet die Beteiligung der überörtlichen Behörden und der Öffentlichkeit. Gibt es keine wesentlichen Einwendungen, kann dann nach dem Beschluss des Bebauungsplanverfahrens das Gewerbegebiet „Eichenried“ in nördlicher Richtung erweitert werden. „Vier bereits in Donnstetten ansässige Betriebe haben für die kommenden fünf Jahre Erweiterungsbedarf angemeldet“, erklärte Römersteins Bürgermeister Matthias Winter das Ergebnis einer Bedarfsermittlung im Ort. Zudem steht die Neugründung eines Zimmereibetriebes im Raum. „Somit sind bereits im Vorfeld der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes zwischen 56 und 78 Prozent der Bauplatzflächen reserviert“, fasste Winter die Situation zusammen. „Das spiegelt den seit Jahren entstandenen Bauplatzdruck wieder.“ Einer der potenziellen Bauherren im Eichenried würde „lieber heute als morgen anfangen zu bauen“, bestätigte auch Römersteins Kämmerer Sascha Enßlin den Bedarf in der Albgemeinde.

In Böhringen ist die Situation analog: Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan „Unter Lau II - Teil 1“ diskutiert und auf den Weg gebracht. Auch hier folgt nun die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll das bestehende Gewerbegebiet „Unter Lau“ in westlicher Richtung erweitert werden. „Die letzten verfügbaren Gewerbeplätze in Böhringen befinden sich im privaten Eigentum“, heißt es zur Begründung der Erweiterungsmaßnahme. Denn der Bedarf sei gegeben: „In jüngster Vergangenheit gab es vermehrt Nachfragen im Bezug auf noch zur Verfügung stehende Gewerbebauplätze.“ Um die Ernsthaftigkeit dieser Anfragen zu prüfen, habe die Verwaltung das direkte Gespräch mit den Unternehmern gesucht, erklärte Bürgermeister Winter. Aus diesen Gesprächen habe sich bei drei Firmen, die bereits „Unter Lau“ angesiedelt sind, ein „erheblicher Bedarf“ ergeben, in einer Größenordnung zwischen 2500 und 4000 Quadratmetern. Insgesamt liege der Flächenbedarf in Böhringen bei 1 Hektar. Wird die Erweiterung kommen, wäre sie damit bereits wieder zur Hälfte reserviert.