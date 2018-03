Neckartenzlingen Mehr Förderung für begabte Schüler

Neckartenzlingen / swp

Im Rahmen der Exzellenzinitiative „Leistung macht Schule“ (LemaS) hat für das Gymnasium Neckartenzlingen das erste Arbeitstreffen der Schulen und Bildungsinstitutionen vom so genannten „Cluster Marbach“ stattgefunden. Sechs Pilotschulen und zwei schulische Bildungs- und Beratungszentren gehören dazu. Im Januar ist LemaS in Berlin eröffnet worden. Auch die Schulleiterin des Gymnasiums Neckartenzlingen, Barbara Teufel-Krischke, nahm teil. Die Initiative soll Spitzenschüler adäquat fördern. Das Projekt ist zunächst auf zehn Jahre angelegt. An der ersten fünfjährigen Phase beteiligen sich bundesweit 300 Schulen, 39 davon sind aus Baden-Württemberg. Zwölf Gymnasien, unter ihnen das Neckartenzlinger, sind als Pilotschulen ausgewählt wurden. Laut Pressemitteilung sporne der Erfolg die Lehrkräfte, Eltern und Schüler bei der Umsetzung an.

Im Fokus stehen die Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Deutsch, Englisch sowie produktive Sprachkompetenzen des Schreibens und Argumentierens. Hinzu kommen Schüler, die besondere künstlerisch-kreative, sozial-emotionale und psychomotorische Talente haben. Die Pilotschulen werden ein Leitbild entwickeln, das auf eine leistungsfördernde Schulentwicklung ausgerichtet ist und eine kooperative Netzwerkstruktur erarbeiten. Außerdem werden sie Konzepte zur individuellen Förderung leistungsstarker und besonders leistungsfähiger Schüler im Regelunterricht entwickeln. Ein Kooperationspartner ist das Schülerforschungslabor Kepler-Seminar Stuttgart.