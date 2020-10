Samuel Müller (22), der aus Hülben stammt und zwei ältere Geschwister hat, besuchte die Geschwister-Scholl-Realschule in Bad Urach und machte seine Ausbildung zum Mediengestalter im Grafischen Atelier Arnold in Dettingen. Mit dem hervorragenden Ergebnis von 1,7 beendete er im Sommer an der Gewerb...