Grund für die Schließung ist die Kündigung des Mietvertrages im Nürtinger NC seitens des Vermieters. „Wir bedauern dies sehr. Wir halten Nürtingen unabhängig davon weiterhin für einen wichtigen Standort und werden dort mögliche neue Standortoptionen prüfen“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens.

27 Media Markt-Mitarbeitern wurde bereits gekündigt

Den 27 Markt-Mitarbeitern wurde bereits gekündigt. „Mitarbeiter, die sich auf eine freie Stelle in einem anderen Markt unserer Unternehmensgruppe bewerben möchten, werden wir nach Kräften unterstützen und ihnen im Übrigen faire und branchenüblichen Konditionen im Zusammenhang mit dem Fortfall ihrer Arbeitsplätze bieten. Wir werden uns ebenso für unsere beiden Auszubildenden einsetzen und sie dabei unterstützen, dass sie den praktischen Teil ihrer Ausbildung in einem nahegelegenen MediaMarkt abschließen können“, so die Unternehmenssprecherin.

Wer die Webseite mediamarkt.de/markt/nuertingen besucht erhält folgende Hinweis: „Sie befinden sich auf einer Seite, die es aktuell nicht (mehr) gibt.“