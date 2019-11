Reiner Calmund war da. Und Ronaldo per Videoeinspielung auch. Trainer-Legende Huub Stevens schaute ebenfalls mal kurz vorbei und „Nationalt“-Jogi war gleich mehrfach präsent auf der Bühne der Schillerhalle. Matze Knop kann sie alle, er ist bekannt und beliebt für seine Parodien. Wenn Dieter Bohlen, „Lodda“ und „Der Kaiser“ gemeinsam in einer Casting-Show die Supermutti suchen, dann bleibt im Publikum kaum ein Auge trocken – auch nicht in Dettingen.

Doch der Comedian ist mehr als ein Parodist, er zündet ein regelrechtes Feuerwerk an Worten – viel Nonsens ist dabei in seinem fußball-lastigen Programm: „Der Thermomix ist zu teuer für das, was er kann. Das ist bei Mario Götze auch so.“ Immer wieder blitzen aber auch kritische Gedanken durch, immerhin möchte Matze Knop in seinem eigenen Land vieles anders machen: Gemeckert wird in dem Inselstaat nicht, Ruhe und Glückseligkeit sollen sich dort breit machen. Kinder bekommen Handyverbot und es wird ehrliche Musik gespielt, Singer-Songwriter-Gedudel bleibt außen vor.

Das Reich Matzeknopien

„Willkommen in Matzeknopien“ heißt Matze Knops neues Programm, und wer so viel anders machen will, kommt um die eine oder andere politische Anspielung über eine Welt, in der es derzeit drunter und drüber geht, nicht herum – Querdenken ist fürs Publikum manchmal angesagt, Mitdenken sowieso.

Beim Thema Bildung beispielsweise, die krankt: „Wie kann es auch anders sein in einem Land, in dem mehr Menschen in die Rückenschule als aufs Gymnasium gehen.“ Politiker sind eh eine ganz eigene Spezies mit besonderen Regeln, das ist im Wahlkampf von Bürgermeister Krawuttke nichts anders: „Welchen Politikern kann man Glauben schenken? Mir nicht.“ Und wer kommt nach Donald Trump als US-Präsident, Matze Knop hat mit Kim Kardashian bereits eine Kandidatin: „Dann ist wirklich mal ein Arsch an der Macht.“ Matzeknopien jedenfalls ist eine Volksdemokratie, und die unterscheidet sich in einem Punkt von anderen Regierungsformen: „In meinem Land ist jeder König.“

Zuschauer werden eingebunden

Matze Knop ist durch und durch Profi, dennoch spult der 45-jährige Comedian sein Programm nicht herunter. Nimmt bestimmte Zuschauer auf witzige Art mit, bezieht sie immer wieder ein, stellt sie aber nicht bloß. Und: Er vergisst nicht, wer ihn eingeladen hat: Die Handballer des TSV Dettingen. Die hatten sich mit der Verpflichtung von Matze Knop indes mehr Gäste erhofft, viermal so viel in etwa. 250 Zuschauer waren es letztlich, doch die sollten ihr Kommen nicht bereut haben und genossen ihre witzig-unterhaltsame Reise in ein – leider – noch nicht existierendes Land.

Trikots für den TSV-Nachwuchs

Doch das könne jeder für sich selbst mit dem Herzen gründen, meinte der Comedian in einer ernsten Phase der Zugabe: „Lass Dich nicht verbiegen und halte an Deinen Zielen fest“, gab er kund. „Leben kann man nur im Hier und Jetzt, die Gegenwart ist das entscheidende:“ Sein ganz persönliches Ziel ist unter anderem, Kindern mit seiner Stiftung Kinderlachen Gutes zu tun: Dem handallspielenden TSV-Nachwuchs wird er deshalb einen Satz Trikots spenden.

Der Lippstädter ist Solist und doch nicht alleine auf der Bühne. In seiner Multimedia-Show mit vielen Lichteffekten und jeder Menge Musik sind auch viele reale, nicht parodierte Promis eingebunden. Oliver Pocher zum Beispiel. Oder auch Pietro Lombardi und viele Fußballer sowieso. Die sind Matze Knops Welt, aber nicht ausschließlich, wie das thematisch runde Programm deutlich machte. Die Zuschauer hatten jedenfalls zwei Stunden eines: Jede Menge Spaß, mögliche Sorgen waren wie weggeblasen.