Ein musikalisch begnadeter Gaucho aus Chile, eine professionelle Märchenerzählerin mit jüdischen Wurzeln, Matthias Richling, Schauspieler der Württembergischen Landesbühne und – so jedenfalls rühmt die Berliner Zeitung – die „coolste Pianistin“ der Hauptstadt, das südkoreanisch-deutsche Klaviertalent Silvia Yi: Während der kommenden Monate werden in der Kelternstadt große Talente ein und ausgehen, denn am 13. September startet der Veranstaltungsring Metzingen in seine nunmehr 65. Spielzeit.

Rekordauflage: 42.000 Programmhefte in Umlauf

Bereits seit einem Monat ist die aktuelle Rekordauflage von insgesamt 42 000 Programmheften in Umlauf. Trotz seines bemerkenswerten Angebots plagen den Kulturverein seit mehreren Jahren rückläufige Besucher- und Mitgliederzahlen: „Die Leute werden älter, und der Nachwuchs will sich nicht binden“, so der Vorsitzende des Vereins, Konrad Kramer.

Um diesem Schwund entgegenzuwirken, will der Veranstaltungsring in der anstehenden Saison mit einem breit gefächerten Programm beeindrucken. Den Auftakt übernimmt die Geschichtenerzählerin Revital Herzog mit jüdisch-orientalischen Märchen. Was die Besucher dagegen auf der Abschlussfeier im Juli 2020 erwartet, soll eine Überraschung sein. Besondere Schwerpunkte bilden in dieser Saison die Konzertreihe unter der Leitung von Bezirkskantor Stephen Blaich sowie das bundesweite Projekt „Tanzland“, an dem auch die Stadt Metzingen teilnimmt.

Zeitgenössischer Tanz mit Profis

In Kooperation mit dem Ballettensemble des Theaters Pforzheim finden in der Stadthalle mehrere Workshops für alle Altersgruppen statt. Die Teilnehmer werden von den Profis aus Pforzheim in zeitgenössischem Tanz unterrichtet, wobei von „Unterricht“ streng genommen keine Rede sein kann: Für die Tanzakademie ist keine Erfahrung notwendig, und die Teilnehmer werden über einen spielerischen Austausch erlernen, sich allein über Körperbewegungen Ausdruck zu verschaffen. Einflüsse aus dem klassischen Ballett werden dabei ebenso eine Rolle spielen wie Yoga oder Elemente aus den Kampfkünsten. In die Wege geleitet wurde das Projekt bereits vor zwei Jahren; verbindlich zusammenarbeiten werden das Theater Pforzheim und die Stadt Metzingen noch bis 2020. Einen ersten Eindruck boten die Tänzer zum offiziellen Auftakt in der Stadthalle am 30. Juni. Die ersten Workshops für Kinder und Erwachsene finden am 5. Oktober statt, für die Menschen der Bruderhaus-Diakonie wird zusätzlich an einem inklusiven Workshop gearbeitet. Wer das ganze Können des Tanzensembles sehen will, hat am Sonntag nach den Workshops, 6. Oktober, die Gelegenheit.

Die aktuelle Konzertreihe

Kooperationsprojekte werden allerdings nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein: Während die sechsteilige Konzertreihe am 20. September zunächst mit lateinamerikanischen Klängen beginnt, wird am 5. April die Martinskantorei gemeinsam mit dem Chor Cantiamo das Requiem von Gabriel Fauré aufführen. Der musikalische Nachwuchs dagegen wird zum Neujahrskonzert in der Stadthalle sowie bei einem Auftritt des Landesjugendorchesters gleich zwei Mal zu hören sein.

Wer abseits von Tanz und Musik auf gute Unterhaltung hofft, kommt in der anstehenden Saison ebenfalls nicht zu kurz: Zwischen Kabarett-Hopping mit sechs verschiedenen Künstlern, Politsatire mit Matthias Richling oder einer Bühnenversion des Filmklassikers „Schtonk“ dürfte wohl keine Langeweile aufkommen.

