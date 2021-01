Die Metzinger Frühjahrsputzaktion muss aufgrund der aktuellen Coronapandemie verschoben werden. Ursprünglich war die gemeinsame Aktion von Vereinen, Schulen, dem Gemeinderat, der Stadtverwaltung und vielen Einzelpersonen für Samstag, 20. März 2021, geplant gewesen.

Auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Da jedoch noch überhaupt nicht absehbar ist, wie sich die pandemische Lage bis dahin entwickeln wird, soll der Termin bereits jetzt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, um eine mögliche kurzfristig notwendige Absage zu vermeiden. Die Stadt Metzingen wird, sobald die Coronalage dies erlaubt, einen neuen Termin finden und diesen auch bekanntgeben.

Im Schnitt tragen die Ehrenamtlichen jedes Jahr zwischen vier und fünf Tonnen Abfall in Metzingen zusammen. In den Müllsäcken und Containern findet sich dabei alles, „was ein Mensch in die Landschaft schleppen kann“. Dazu gehören beispielsweise Fahrräder, Autoreifen, ausgediente Kinderwagen, Tüten mit Hundekot und alle Arten von Plastikverpackungen.