Die Straßenbauarbeiten an der B 312 am Anschluss der Nordtangente Metzingen sind inzwischen abgeschlossen und die neuen Einfädelungsstreifen für den Verkehr freigegeben.

Je ein Streifen nachts gesperrt

Wie bereits angekündigt, steht die Herstellung der endgültigen Fahrbahnmarkierung für beide Einfädelungsstreifen sowie in der Fahrbahnmitte der Bundesstraße noch aus. Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer zu minimieren, werden diese Arbeiten in den Nächten vom 14. auf den 15. Juli und vom 15. auf den 16. Juli, jeweils von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, durchgeführt. Hierzu muss in der Nacht von Dienstag (14. Juli) auf Mittwoch (15. Juli) der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart und in der Nacht von Mittwoch (15. Juli) auf Donnerstag (16. Juli) der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet.

Ampelanlage auf B 312

Auf der Bundesstraße selbst wird jeweils eine Spur gesperrt. Der Verkehr auf der B 312 wird in dieser Zeit mit einer Lichtsignalanlage einseitig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Restarbeiten, die in den Nachteinsätzen nicht abgeschlossen werden können, finden im Anschluss in Tages-Baustellen ohne wesentlichen Eingriff in den fließenden Verkehr auf der Bundesstraße statt. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sind die Markierungsarbeiten voraussichtlich bis Freitag, 17. Juli abgeschlossen.