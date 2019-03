Beim Markungsputz in Grafenberg hat einer der 39 ehrenamtlichen Helfer an der Ortsdurchfahrt B 313 einige kleine Tüten Marihuana entdeckte. Da rückte dann der Fund von mehr als 200 Flaschen eines Billigweins an der Verbindungsstraße nach Kohlberg etwas in den Hintergrund. Im letzten Jahr waren es an gleichen Stellen insgesamt 357 Flaschen. Was nachdenklich machen sollte: Vereine werden dazu aufgefordert, bei ihren Festen kein Wegwerfgeschirr zu benutzen, aber Schnellrestaurants dürfen weiterhin reichlich Müll verursachen.

Die Müllmenge insgesamt bleibt etwa gleich, so Bauhofleiter Hans Weichler. Sein übelster Fund war ein in einer Plastiktüte verwester Fuchs.

Die anschließende Pflanzaktion der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins war dieses Mal anstrengender als in den Jahrzehnten zuvor, denn statt eines oder mehrerer Bäume galt es 180 Sträucher zu pflanzen. Sie gehören Ausgleichsmaßnahmen für ein neues Gewerbegebiet. Die Idee, zum jährlichen Tag des Baumes in Grafenberg einen oder mehrere Bäume zu pflanzen, hatte der Albverein vor 40 Jahren.

In diesem Jahr wird der Ort mit Schlehen, schwarzem Holunder und der Hundsrose mit Hagebutten als Früchte verschönert, damit Vögel und Insekten neuen Lebensraum erhalten.