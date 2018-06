Verkehr Mann leicht verletzt

Walddorfhäslach / swp

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei der Kollision mit einem Lastwagen am Mittwochmorgen erlitten. Ein 45-Jähriger befuhr um 6.20 Uhr mit seinem Lastwagen die Stuttgarter Straße ortsauswärts. Da er nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte, verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit und betätigte den Blinker. Fatalerweise benutzte er nicht die erste Einfahrt, sondern erst die zweite. Ein nachfolgender 54-jähriger Renault-Lenker setzte deswegen zum Überholen an. Vor der zweiten Einfahrt holte der Lkw-Lenker zum Abbiegen nach links aus und kollidierte mit dem neben sich befindlichen Kangoo. Der Renault wurde durch den Aufprall in die Leitplanken abgewiesen. Der 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Zur Versorgung war neben dem Rettungsdienst auch ein Notarzt an die Unfallstelle gefahren.