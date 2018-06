Metzingen Malteser suchen Bleibe für Rettungswache

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Es ist ein Provisorium. Zwischen dem Areal der Motorworld (früher Henning) und der OMV-Tankstelle steht ein Container, der auf den ersten Blick aussieht, wie eine Anzeigenkampagne der Malteser. Zwei in Rettungsanzügen steckende junge Leute recken auf einem formatfüllenden Plakat den Daumen nach oben. Doch es ist kein Plakat, sondern die mit einem Foto beklebte Seitenwand eines Stahlcontainers, der seit 1. Juni die Rettungswache des Malteser Hilfsdiensts ist. Da drin sitzen also ein Rettungssanitäter und ein Rettungsassistent und warten auf das Piepsen ihres Diensthandys. Das verheißt in der Regel nichts Gutes. Entweder ist irgendwo ein Unfall mit verletzten Personen oder jemand ist umgekippt, jedenfalls rennen sie dann in den Rettungswagen und fahren mit Blaulicht und Sirene los.

Der Standort ist gut gewählt, sagt Marc Lippe. Er leitet die Bezirksgeschäftsstelle der Malteser und ist für einen Bereich von Plochingen bis Albstadt zuständig. Hier, am ehemaligen Henning-Areal, ist der Rettungswagen sofort auf der B 28, sagt Lippe. Oder auf der Noyon-Allee, falls es Richtung Grafenberg und Kohlberg geht. Würde der Rettungswagen in der Innenstadt losfahren, benötigte er im Feierabendverkehr fünf Minuten. Nur, um aus der Innenstadt rauszukommen auf die B 28. „Trotz Sonderrechten“, sagt Lippe. Das ist verdammt lang für jemanden, dem gerade die Luft weg bleibt.

4000 Notfälle pro Jahr, allein in Metzingen. Die Tendenz ist steigend. Lippe verweist auf eine Statistik, derzufolge sich die Zahl der Einsätze in Baden-Württemberg innerhalb der vergangenen zehn Jahre verdoppelt hat. Nicht etwa, weil im gleichen Maße die Zahl der Einwohner in den Städten und Gemeinden gestiegen wäre. Vielmehr greift eine Art innere Haltung um sich, die den Rettungsdiensten zu schaffen macht. Marc Lippe hat kürzlich auf einem Kongress ein Zitat gehört, das er durchaus treffend findet: „Man lässt sich Pizza, Hosen oder Schuhe ins Haus liefern, warum also nicht auch den Arzt?“

Rettungsassistent Heinz Mohl nimmt es mit Galgenhumor: „Wähle 112 bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit.“ Für Lippe ist das auch ein soziales Problem. Früher gab es in Familien eine Oma, die gesagt hat, leg Dich ins Bett, das wird schon wieder. Eine solchermaßen beruhigende Lebenserfahrung weicht immer mehr reinem Anspruchsdenken: Es geht mir nicht gut, also habe ich ein Anrecht auf Hilfe. „Ich hatte schon Fälle, da hätte ein einfaches Pflaster gereicht“, erinnert sich Heinz Mohl. Doch ambulant behandeln, ist nicht die Aufgabe des Rettungsdienstes, sondern der Transport.

Erscheinen also weder der ärztliche Notdienst (bundesweit unter 116117 zu erreichen) noch ein Notarzt (den schickt die Leitstelle, entscheidet aber je nach Sachlage), dann bleibt dem Rettungsteam nichts anderes übrig, als die Person ins Krankenhaus zu bringen: „Wir müssen jeden einzelnen Fall ernst nehmen“, sagt Lippe. Auf die Gefahr hin, dass wegen einer Lappalie ein echter Notfall warten muss, weil alle Rettungswagen blockiert sind.

Der Container soll freilich ein Provisorium bleiben, obwohl ja eigentlich fast alles vorhanden ist. Eine kleine Küchenzeile mit Kaffeeautomat, ein kleines Tischchen und Sitzbänke, sogar fließend Wasser, das an heißen Sommertagen aber mit kaum unter 30 Grad aus dem Wasserhahn läuft: „Zum Trinken haben wir ja einen Wasserspender“, sagt Stefan Holm, der als Rettungssanitäter den Einsatzwagen fährt. Doch die Malteser suchen nach geeigneten Räumen, bestätigt Bezirksgeschäftsführer Lippe. Derzeit führt er Gespräche mit der Stadt und zwei privaten Immobilienbesitzern. Wichtig für den Rettungsdienst ist es, schnell in alle mögliche Richtungen wegzukommen, sagt Lippe. Das klappt am ehemaligen Henning-Areal ganz gut. Doch der Container ist kein Dauerzustand, weswegen die Bereitschaften morgens um sieben kommen und nach zwölf Stunden wieder nach Reutlingen gehen. Im Durchschnitt haben sie dann sechs oder sieben Einsätze gehabt.