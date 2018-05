Ermstal Maibäume überragen die gesamte Region

Ermstal / miko/al

In diesem Jahr zieht sich das Maibaumstellen über fünf Tage hin – am Montag und Dienstag wurden nun die letzten Exemplare aufgestellt, darunter jene in Metzingen, Neuhausen, Glems, Dettingen, Hülben und Grabenstetten.

„Eine schöne Tradition“, nennt beispielsweise Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler das Maibaumstellen, zu der sich in den vergangenen Jahren eine zweite hinzugesellt habe: „Der Regen!“ Klagen dürfe man aber nicht darüber, denn „wer in einer so schönen und grünen Umgebung lebt wie wir in Metzingen, der darf sich nicht beschweren. Das Grün braucht Wasser“, sagte Fiedler. Anders dagegen die empfindlichen Trachten der Trachtengruppe aus Metzingen, die das Nass nicht sonderlich gut vertragen. So wurden die historischen Tänze flugs unter das Dach der Kelter verlegt.

Das gleiche Szenario spielte sich zwei Kilometer ermsaufwärts in Neuhausen ab. Seit drei Jahren wird der Maibaum hier nun auch mit maschineller Unterstützung aufgestellt, was nicht nur die Kräfte der Ortschaftsräte spart, sondern auch Zeit. Und so wurde auch hier schon wenige Minuten nach dem offiziellen Auftakt des Prozederes in der Inneren Keltern gefeiert, wo die „Uhli-Kids“ und die Trachtengruppe für Unterhaltung sorgten.Am Dienstagmorgen schließlich zogen die Glemser nach, die traditionell erst am 1. Mai mit Tanz und Hockete ihren Baum aufrichten.

Traditionell bei Regen, so scherzte Rolf Hägele, ist am Montagabend der Dettinger Maibaum aufgestellt worden. Mit einer Gesamtlänge von mehr als 25 Metern ragt er nun vor dem Bürgerhaus. Vor drei Jahren gab es einen Standortwechsel, und der Maibaum musste seinem alten Platz beim Rathaus eintauschen. Seitdem tüfteln die Dettinger am perfekten Aufstellmechanismus. Zwar sind Feuerwehr, Ordnungsamt, Gemeinde, Vereine, Handwerk und Gewerbeverein Vollprofis, aber schließlich lerne man nie aus. In diesem Jahr wurde der Radius der Absperrung größer, aus Sicherheitsgründen. Aufgrund der Länge muss beim Aufstellen rangiert werden, da sollte kein Besucher unter den Baum kommen. Der Stamm ist neu, und wurde 2017 geschlagen. Bereits um 7 Uhr wurde er vom Bauhof geliefert, wo er aufbewahrt wird, und geschmückt.

„Das ist filigrane Arbeit“, kommentiert Hägele das Aufstellen und schweift immer wieder mit den Augen jeden Winkel ab, um sicherzugehen, dass alles passt. Unter den wachsamen Blicken der Zuschauer wird der Maibaum in die Waagerechte gebracht. Danach positionierten sich die Mädchen der Tanz- und Gymnastikgruppe des TSV vor den Maibaum. Die Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren gaben ihr Bestes. Für den musikalischen Pep spielte der Dettinger Musikverein. Die Bewirtung übernahm der Luftsportverein Roßfeld, für den zu Beginn der Veranstaltung eine Schweigeminute eingelegt wurde. Vorstand Rainer Gaa war am Ostermontag bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt (wir berichteten).