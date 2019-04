Kann man noch mehr Glück haben als die Dettinger bei ihrem gestrigen Frühlingserwachen? Schließlich war noch am Morgen von Frühling keine Spur, sogar Schneeflocken verirrten sich ins Ermstal. Eher fühlte man sich an einen Weihnachts- als an einen Frühlingsmarkt erinnert. Und dann? Punkt elf Uhr zur Eröffnung schloss der Himmel seine Tore, wenig später lugte erstmals die Sonne zwischen den Wolken hindurch, es wurde trocken und das Frühlingserwachen war trotz kühler Temperaturen gerettet.

Neben allen Themen, die mit dem Frühling einhergehen wie zum Beispiel Pflanzen, Gartengeräte und -deko oder entsprechende Kleidung und Accessoires stachen beim Gang über das Festgelände rund um Rathaus, Stiftskirche und Uhlandschule besonders zwei Akzente hervor.

Zum einen das Thema Märchen, das speziell für die kleinen Besucher an verschiedenen Stationen unter anderem bei einer Märchen-Rallye zum Mitmachen einlud, zum anderen die „Gesunde Gemeinde“. So wurde gestern unmittelbar neben dem bestehenden Spielplatz an der Uhlandschule ein kleiner Bereich als Mehrgenerationenspielplatz eingeweiht, hier können nun Kinder und Senioren gleichermaßen an speziellen Geräten etwas fürs Wohlbefinden tun. Ein weiterer Aspekt war eine „Kinder-Demo“ mit einem eigenen Stand und einer kleinen Aufführung. „Nehmt euch mehr Zeit“ forderten die Kinder von den Erwachsenen. „Dieses Theaterprojekt Zeit(T)räume ist bei der Entwicklung des Dettinger Konzepts zur gesunden Gemeinde entstanden“, erklärte Rolf Hägele, Vorsitzender des veranstaltenden Gewerbevereins. Auf der Veranstaltungsbühne waren den ganzen Nachmittag über weitere Tanzdarbietungen zu sehen, auch sie hatten ja etwas mit Gesundheit durch Bewegung zu tun.

Auch außerhalb des Marktgeschehens war gestern für alle Besucher etwas geboten in Dettingen. Am verkaufsoffenen Sonntag beteiligten sich zahlreiche Einzelhändler bis hin zu Autohäusern, auf dem Realparkplatz fand ein Flohmarkt statt und auch Kulturinteressierte kamen auf ihre Kosten.

Das Heimatmuseum lockte mit einer Ausstellung zu Wilhelm und Walter Ellwanger die Besucher an, im Rathaus stellte Manfred Weible „Infrarotfotografien“ aus und in der Uhlandschule, die nach diesem Schuljahr geschlossen wird, konnten alte und junge Besucher beim Tag der offenen Tür unter dem Titel „Bye bye Uhlandschule“ in Erinnerungen an ihre Schulzeit schwelgen.

Breit gefächert war schließlich auch das kulinarische Angebot vom Spanferkel über Dinnete und Pizza bis zur Grillroten. Mit dem Frühling beginnt vielerorts eben auch wieder die Grillsaison.

„Es hat sich gelohnt: frische Luft geschnappt, viele Leute getroffen und auch gleich noch lecker gegessen“, resümierte eine Dame aus Neuhausen über ihren Besuch in Dettingen. Mehr kann man von einem Sonntag eigentlich nicht wollen.