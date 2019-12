Das Luna bleibt. Zumindest für die kommenden fünf Jahre. Darauf haben sich der Stadtjugendring Bad Urach als Betreiber des Kinos und die Volksbank Ermstal-Alb geeinigt. Der entsprechende Mietvertrag wurde am Dienstag unterzeichnet, wie die Beteiligten am Mittwoch vor der Presse bekannt gaben. Nach Ablauf der fünf Jahre werde das Kino wohl endgültig weichen müssen.

Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler, der die Verhandlungen moderierend begleitete, hat angekündigt, sich an der Suche nach einem neuen Standort zu beteiligen: „Da nehme ich mich in die Pflicht“, sagte er auch angesichts des großen Rückhalts, den das Luna bei den Einwohnern Metzingens genießt.

9000 Unterschriften

Anlässlich einer vom Luna-Förderverein initiierten Unterschriftensammlung haben sich 9000 Metzinger für den Erhalt ihres Kinos stark gemacht.

Doch übertreiben mit dem öffentlichen Druck „wollten wir es auch nicht“, sagt Fördervereins-Vorsitzende Stefanie Spingler. Eine Strategie, die sich am Ende bezahlt gemacht hat, und ein Vorgehen, das auch der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, Martin Schnitzler, gut heißt: „Es wurde nie gegen uns geschossen, dann findet man auch eine Lösung.“

Statt eines im Raum stehenden Abrisses des Gebäudes zum Jahresende 2019 geht es jetzt weitere fünf Jahre weiter.

Froh, dass es weiter geht

„Wir sind über diese Entwicklung sehr froh“, betonte der Vorsitzende des Stadtjugendrings, Thorsten Hail. „Jetzt können wir zusammen mit der Stadt sondieren, wie es weiter geht.“ Wobei, wie er einschränkend betonte, fünf Jahre auch schnell vorbeigehen können. Trotz des Aufschubs werde es darauf ankommen, zügig die Zukunft zu planen.

Nach einer etwa zweijährigen Investitionspause auf Grund der ungewissen Zukunft des Kinos steckt der Stadtjugendring wieder etwas Geld ins Luna. Wegen des neu eingeführten Kassengesetzes, wonach für alle Transaktionen Belege ausgestellt werden müssen, braucht das Kino eine neue Kasse. „Und vielleicht frische Farbe an den Wänden in den Toiletten“, stellt Stefanie Spingler vage in Aussicht.

Rein gar nichts war darüber zu erfahren, wohin es das Luna nach Ablauf der fünf Jahre verschlägt. „Eins ist klar“, nahm OB Fiedler vorweg, „was wir suchen, ist keine Stangenware.“ Kann es gar nicht sein, schließlich benötigt ein Kinosaal sieben Meter Höhe. Das schränkt die Auswahl schon mal drastisch ein. Vielleicht läuft es auf einen Neubau hinaus. Bis es so weit ist, werden im Luna noch manche Abspänne zu sehen sein. Der fürs Luna jedenfalls, und das ist die für Metzingen gute Nachricht, ist noch nicht geschrieben.