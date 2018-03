Blutspende Lücke über die Feiertage stopfen

Hülben / Michael Koch

Nicht trotz, sondern gerade wegen der Osterferien führt das Deutsche Rote Kreuz in Hülben zusammen mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen jedes Jahr am Gründonnerstag eine Spendenaktion durch. „Über das lange Wochenende mit den Feiertagen können die Reserven sonst schon mal knapp werden“, weiß Heike Barth, die seitens des Blutspendedienstes den Einsatz in Hülben geleitet hat. Mit einem Team aus drei Laboranten, vier Ärzten und sechs Krankenschwestern war sie in der Rietenlauhalle angerückt.

Neu für die Spender und die ehrenamtlichen DRK’ler war der Ablauf der eigentlichen Spende: Entschied früher gleich nach der Anmeldung ein Arzt über die Spendenfähigkeit des jeweiligen Spenders, um ihn dann an die Station „Labor“ weiterzuleiten, werden diese beiden Schritte seit Ende Januar gedreht. Also erst Labor, dann die ärztliche Untersuchung und schließlich die Entscheidung, ob ein Spender geeignet ist oder nicht. Am Donnerstag in Hülben wurden 15 Personen nicht zur Spende zugelassen – Nachwirkungen der Grippewelle.

Trotzdem kann sich der Spendendienst auf die Hülbener verlassen. 221 Spender kamen in die Rietenlauhalle, 13 davon zum ersten Mal. Sie kommen nicht nur der guten Sache wegen, sondern auch wegen des leckeren Büfetts, an dem sich jeder Spender bedienen darf. Christian Roth, stellvertretender Bereitschaftsleiter der Ortsgruppe in Hülben, kann dafür auf ein bewährtes Team zurückgreifen.

Überhaupt wächst das DRK in Hülben, ganz gegen den Trend sonstiger Vereine. „Wir sind ein sehr junges Team, da macht die Vereinsarbeit einfach Spaß“, freut sich Roth über die positive Entwicklung. Spaß, verbunden mit einem wichtigen Dienst für die Mitmenschen – mehr kann man ja in seiner Freizeit nicht wollen.