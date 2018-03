Riederich Lob fürs Engagement

Riederich / swp

Der Musikverein Riederich hielt kürzlich seine Hauptversammlung in den Vereinsräumen der Gutenberghalle ab. Der Vorsitzende Reinhard Ackermann blickte in seinem Bericht auf das vergangene Jahr zurück. Es war zugleich sein erstes als Vorstandsvorsitzender. Er erwähnte auch die Bereiche der weiteren Vorstandskollegen und Ausschussmitglieder und sprach ihnen Lob und Anerkennung für deren Leistung aus. Positiv sei gewesen, dass die Mitglieder ihren Beitrag leisten, in dem Maß in dem sie es könnten. Als Dank überreichte er seinen Musikkameraden eine Blume.

Mundart und Schrottsammlung

Derzeit hat der Verein 236 Mitglieder. Marieluise Auer, Schriftführerin und Steffen Mutsch, zweiter Vorsitzender des Vereins, berichteten über die Auftritte des vergangenen Jahres. Neben den alljährlichen musikalischen Einsätzen waren auch die „Moo’spritzer“ mit ihrem schwäbischen Mundarttheater zu Gast und die Hauptversammlung des Blasmusikverbandes Neckar-Alb wurde in der Gutenberghalle ausgerichtet.

Thomas Burk bekam von beiden Vorsitzenden Lob für die Schrottsammlungen, die wieder erfolgreich verlaufen waren. Genau zwei Tage vor Silvester gab es einen Arbeitseinsatz, bei dem es galt rund 150 alte Lampen zu demontieren, aus deren Aluanteil letztlich ein Gewinn erwirtschaftet wurde. Ausführliche Berichte folgten durch die Kassiererin Laura Gerold und die Dirigenten der aktiven Kapelle sowie der Jugendkapelle. Jugendleiterin Anna-Lena Hacker gab Einblicke in die Jugendarbeit. Die Jugendkapelle aus Riederich und Grafenberg besteht derzeit aus 31 Musikern, davon kommen 19 aus Riederich. Aus der bisherigen Vorstufe sind einige zur Jugendkapelle hinzugestoßen. Ebenso kam jemand aus der Erwachsenen-Bläserklasse dazu. Dirigent Walter Klaus war mit den Probenbesuchen und auch der Qualität der Arbeit seiner aktiven Kapelle im Großen und Ganzen zufrieden.

Eine solide und gute Kassenführung wurde Kassiererin Laura Gerold bescheinigt. Die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft nahm Thomas Burk vor. Neben den verschiedenen Berichten waren auch Wahlen in der Vorstandschaft auf der Tagesordnung. Reinhard Ackermann übernahm die Wahlleitung an diesem Abend. Steffen Mutsch wurde für weitere zwei Jahre zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Andreas Haas wurde als Kassenprüfer und Konrad Ott als Ausschussmitglied wiedergewählt, neu dazu kommt ab diesem Jahr Maren Hildenbrand.

Mit ein paar Musikstücken rundete die Blaskapelle des Musikvereins die Jahreshauptversammlung ab.