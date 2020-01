Ein Lastwagenfahrer hat in der Nacht auf Sonntag, kurz nach 2 Uhr, einen folgenschweren Unfall gebaut. Er kam aus dem Industriegebiet an der OMV-Tankstelle am Auchtertknoten und bog weder rechts noch links auf die Auchtertstraße ein, sondern überfuhr diese und raste auf der anderen Seite gegen den Bahndamm, wobei sich der schwere Lastzug verkeilte. Zuvor riss er beim rasanten Ritt querfeldein mehrere Verkehrsschilder und eine Straßenlaterne aus der Verankerung, auch einige Bäume mussten dran glauben.

Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Stunde wertet die Polizei noch die Fakten aus. Vermutlich beträgt der Schaden mehr als 100 000 Euro. Der Fahrer soll ersten Polizeiangaben zufolge deutlich alkoholisiert gewesen sein.

Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Metzingen war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften im Einsatz. Die musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Führerhaus schneiden und über eine Drehleiter in Sicherheit bringen. Anschließend mussten die Feuerwehrleute die umgefahrenen Bäume zersägen und beiseite schaffen, damit die zwischenzeitlich gesperrte Bahnlinie Tübingen-Stuttgart wieder freigegeben werden konnte. Der Lkw musste von einem speziellen Bergungsdienst mit Kranwagen abtransportiert werden.