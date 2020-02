Manche Trucker sind Technikfreaks. Wenn die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung nicht zur physikalischen Wirklichkeit ihres Berufsalltags passen, basteln sie sich ihre Welt auf Zwillingsrädern zurecht. Der Fahrer eines 40-Tonners aus Tschechien beispielsweise hat das Dach seines Aufliegers um einige Zentimeter nach oben versetzt. Dafür braucht er keinen Schweißbrenner, eine einfache Kurbel genügt: Die Hersteller solcher Anhänger bieten ihren Kunden diese Möglichkeit an. Wie diese damit umgehen, ist freilich deren Angelegenheit, denn vier Meter Gesamthöhe darf das Fahrzeug nicht überschreiten. Im Falle des tschechischen Gespanns tat es dies aber um sieben Zentimeter. Der Fahrer hat sich dadurch etwas mehr Laderaum verschafft, zudem kommt er mit dem Gabelstapler beim Be- und Entladen besser zurecht.

Fahrer steht wohl unter Drogen

Die Höhe seines Lastzugs war am Donnerstag sein kleinstes Problem. Auf die Beamten machte er einen müden Eindruck. Der erste Verdacht, er habe womöglich die Ruhezeiten nicht eingehalten, erhärtete sich nicht. Der Alkoholtest war negativ, doch der Drogenschnelltest ließ darauf schließen, dass er Methamphetamine zu sich genommen hat. Einer der Beamten vermutet Ecstasy, wobei es je nach chemischer Zusammensetzung der Substanz auch Crystal sein könnte. Solange die angeordnete Blutprobe nicht ausgewertet ist, handelt es sich ohnehin nur um einen Verdachtsfall.

Die Fahrer sind arme Schweine

Der Fahrer könnte einem Leid tun. Er steht da an diesem herrlich sonnigen Wintertag und ahnt, dass sein Leben auf eine dramatische Wendung zusteuert. Einen Monat lang muss er auf seinen Führerschein verzichten, dazu kommt ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Drogen wird zudem eingeleitet.

Manchmal fühlen die Beamten mit den Fahrern mit. „Arme Schweine, die fahren doch für den Mindestlohn“, sagt einer der Polizisten, der genau weiß, was dem Fahrer droht: die fristlose Kündigung. Doch bei Drogen und Alkohol hört der Spaß auf: „Da haben wir null Toleranz“, sagt Annika Dieringer. Sie ist Polizeioberkommissarin und hat den Einsatz am Donnerstag geleitet.

Manipulierte Tachoscheibe

Von zwölf kontrollierten Lastzügen blieben nur drei ohne Beanstandung. Zwölf Beamte waren im Einsatz. Sie ermittelten bauartbedingte Verstöße, technische Mängel an den Bremsanlagen, nicht eingehaltene Sozialvorschriften, Manipulationen am Kontrollgerät, sodass das Gerät Ruhezeiten dokumentiert, obwohl das Fahrzeug während dieser Zeit mit 80 Stundenkilometern über die Autobahn fährt. Und freilich einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, so sich dieser Verdacht erhärtet. 70 Prozent Beanstandungsquote. Kein schlechter Tag für die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen, die diese Einsätze koordiniert. Ein schlechter Tag für den Fernfahrer aus Tschechien. Alltag im Fernverkehrswesen.