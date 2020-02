Steuern Fernfahrer den Festplatz Bongertwasen in Metzingen an, tun sie das nicht um des eigenen Amüsements willen. In der Regel fahren sie einem Polizeimotorrad und dessen Leuchtschrift „bitte folgen“ hinterher. Die Polizei, genauer der Verkehrsdiensts Tübingen (gehört zum Polizeipräsidium R...