Fuenfkommanull

Die Band Fuenfkommanull 5,0 gehört schon fast zum Inventar der Bad Uracher Live-Musiknacht und gilt als absolute Stimmungskanone. Auch in diesem Jahr gibt es ordentlich Coversongs aus Rock und Pop auf die Ohren.

Moert

Der Solokünstler Moert bringt die Rockmusik der letzten vier Jahrzehnte zurück in die Gehörgänge. Fans von Jonny Cash, Pink Floyd oder Eric Clapton kommen voll auf ihre Kosten. Dabei spielt er die Stücke auf seine ganz eigene Art und Weise. Hier ist das Motto Programm ...let the good old times roll...

Elm F. & the Rooks feat. Noreda Graves

Eine etwas weitere Anreise hat die Band Elm F. & the Rooks. Aus dem schönen Saarland kommen sie und bringen Pop und Soul auf die Bühne. Frontfrau Noreda Graves ist international bekannt. Als ehemaliges Mitglied der Inspirational Choir of Harlem trat sie schon in mehreren europäischen Ländern auf.

Pig-Ass and the Hoodlums

Die Mitglieder der Pig-Ass and the Hoodlums Band sind Gläubige ihrer eigenen Religion, sie galuben an Rock´n´Roll und geben stets 111% auf der Bühne. Dabei bringen sie im ursprünglichen Rockstil die Menge auch auf größeren Bühnen zum Kochen.

The Madisons

In den angesagtesten Live-Locations sind sie zuhause und kommen mit ihrer gute Laune Musik nun zur kleinsten Musiknacht. The Madisons bieten ihren Zuhörern einen bunten Mix aus Disco, Dance, Rock und Soul. Das verspricht einen Abend mit tollen Künstlern und gehobener Stimmung zum Mitnehmen.

GAB & GAL

Die Jungs aus dem Österreichischem Vorarlberg können mal laut, mal leise, mal romantisch, mal melancholisch oder auch mal rau. Aktuell arbeiten die Jungs an ihrem neuen Album. Auf die kleinste Musiknacht wollen GAB & GAL dennoch nicht verzichten.

Hans Werner Rieck

Unsere zwei Newcomer Hans Werner Rieck und das Wirtshau zum Löwen geben gemeinsam ihr Debüt auf der Bad Uracher Live-Musiknacht. Rieck bringt Stimmungs- und Tanzmusik sowie Schlager und Volksmusik mit.

