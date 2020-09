Wer möchte, kann sich Hilde Mayer bald an die Wand hängen. Freilich nicht sie persönlich, sondern das was sie erdacht und zu Papier gebracht hat. Auch in diesem Jahr hat sich die 71-jährige, die von der Bruderhausdiakonie in Bad Urach betreut wird, beim Literaturwettbewerb für beeinträchtigte...