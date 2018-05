Bad Urach Literarische Begegnungen im Stiftshof

Von Simon Wagner

Die wohlige Wärme des Kachelofens, vielleicht ein kleiner Schluck Rotwein und dazu ein gutes Buch. Gemeinhin gilt die kalte Jahreshälfte als Hochsaison für bekennende Leseratten. Dass Literatur aber auch dann Spaß macht, wenn die Temperaturen hoch und die Tage lang sind, beweisen seit nunmehr 14 Jahren die Bad Uracher Lesenächte.

Auch in diesem Jahr, zwischen dem 2. und 7. Juli, wird der Innenhof des Uracher Stifts wieder zum Freiluft-Hörsaal. Wenn sich der Tag seinem Ende zuneigt, werden wieder Literaturfans zusammenkommen, um sich von aufgeschriebenen Geschichten fesseln und forttragen zu lassen.

Allerdings nicht Profis werden dann auf dem Podium und auf dem historischen Ledersessel Platz nehmen, sondern „normale Leser mit einem Bezug zur Literatur“, wie der Leiter des Kulturreferats Thomas Braun das bewährte Konzept zusammenfasst. Zusammen mit der Leiterin der Stadtbücherei, Silke Schönherr, und Ideengeberin Heidemarie Pfeiffenberger ist er wieder auf der Suche nach zwölf Vorlesern, die bereit sind, vor einem großen Publikum selbst ausgewählte Stücke vorzutragen. Wie in den Vorjahren, so gibt es auch während der 15. Auflage der Lesenächte eine thematische Klammer, zu der die Texte passen sollen. Dieses Mal dreht es sich um „Begegnungen“.

Ob Kurzgeschichten, Krimis, ausgewählte und sich selbst erklärende Passagen aus Romanen oder aber Lyrik – der Fantasie und den Neigungen der Vorleser sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Eher heiter als trüb solle es in den Geschichten aber möglichst schon zugehen, so Braun.

Auf Werke aus eigener Feder soll auch in diesem Jahr wieder verzichtet werden, zudem eignen sich Texte, die möglichst in sich abgeschlossen und in 30 Minuten vorzulesen sind. Schließlich sollen an den dann sommerlichen Abenden ab 20 Uhr immer zwei Texte präsentiert werden.

Ob Interessierte das Zeug dazu haben, mit ihrer Stimme ein Publikum zu bannen, soll zuvor wieder während einer Leseprobe herausgefunden werden. Sie ist für den 27. Juni zwischen 13 und 19 Uhr in der Stadtbücherei geplant.

Die Macher der Lesenächte, so zeigt es die Erfahrung, werden dann die Qual der Wahl haben. Potenzielle Vorleser melden sich längst nicht nur aus der Kurstadt, sondern aus der gesamten Region: Etwa doppelt so viele Interessierte sind es in der Regel wie Plätze zu vergeben sind.

Die Uracher Lesenächte sind inzwischen zur Marke geworden, wohl auch wegen des Veranstaltungsorts. Gastierten sie zeitweise vor der Schlossmühle und sprachen sie dort auch „Laufkundschaft“ an, ist das Uracher Stift seit Jahren bewährtes Refugium. Umrandet von jahrhundertealten Mauern und beschattet von der mächtigen Stiftslinde, greift dort ein Flair um sich, das typisch ist und seine treuen Fans hat. Im Durchschnitt besuchen etwa 80 Gäste die Abende, darunter auch viele Stammgäste.

Sie wissen bereits um die Gepflogenheiten am Stift. Sollte es neben den kühlen Getränken am Ausschank, auch das ein oder andere Wässerchen vom Himmel geben, dann zieht man eben kurzerhand in den urigen und nicht minder atmosphärischen Gewölbekeller des Stifts um.