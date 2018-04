Metzingen Lions Club im Schwabenalter

Metzingen / Von Wieland Lehmann

Der Lions Club, 1917 in den USA gegründet, wurde zu einer weltumfassenden Organisation. Sein Motto lautete „We serve“, das heißt „Wir dienen“. 1951 wurde in Deutschland der erste Lions Club gegründet. Am 18. April 1978 erfolgte die Gründung des Clubs in Metzingen. Und er wandelte das dienende Motto in ein „Attempto“, den Wahlspruch des ersten Württembergischen Herzogs, Graf Eberhard im Barte, um: „Ich wag’s“. Es wurde nicht nur ein Wagnis. Am Freitag beging der Lions Club, dessen Bereich von Filderstadt bis auf die Alb nach Münsingen reicht, sein 40-jähriges Jubiläum, und dieser Abend zeigte, was seine Mitglieder bewirkt haben.

Club-Präsident Jochen Klarmann konnte Vertreter aus Tübingen – der dortige Club war schließlich bei der Gründung Patenclub – und aus Reutlingen begrüßen. Er ging auf die Geschichte des Clubs ein, der nun also 40 Jahre alt geworden ist, also in dem Alter, in dem der Schwabe, so sagt man, klug werde. 44 Mitglieder zähle der Club, vertreten seien unterschiedliche Berufsgruppen, das Alter reiche von 30 bis 80 Jahren. Vielfalt und vitaler Dialog, Sinnstiftung und ein Netzwerk zur Hilfe kennzeichneten die Tätigkeit seiner Mitglieder.

Es hätte noch andere Termine für Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler gegeben, gekommen war er aber zum Clubjubiläum. Der Club leiste einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, führte er aus, die monitäre Unterstützung erfolge sehr überlegt, dieses Ehrenamt unterstütze das Ehrenamt. Und er ermutigte die Mitglieder: „Wagen Sie es auch in der Zukunft.“ Und dann zeigte sich, worin die Aktivitäten und das Engagement sich ganz real zeigen. Über das Projekt für Schulen sprach Cora N. Magner-Mühlbeck, Lehrerin aus Bad Urach. Es gehe darum, bei den Schülern Schlüsselqualitäten zu entwickeln und zu stärken, was wichtig sei für das Leben. Und sie sprach über das dreitägige Seminar, das der Lions Club finanziert habe. Sie ging darauf ein, was es heißt, eine neue Klasse zu übernehmen, wie man die Schüler aufeinander zuführt. Es sei ein tolles Programm, auf das die „Seminarkost“ reagiere. Susanne Schur, Dienststellen-Leiterin der Diakonischen Bezirksstelle in Bad Urach, ging auf die Hilfe des Clubs für die Tafelläden ein. Neben vielen Einzelhilfen haben die Mitglieder auch haltbare Lebensmittel in großem Umfang gekauft. Am Beispiel der Metzinger Tafel, bei der Kunden aus 32 Nationen einkaufen, machte sie auf die Bedeutung dieser Hilfe für Menschen in Not und zur Integration aufmerksam.

Manuela Seynstahl, Leiterin des Hauses Matizzo des Diakonischen Fördervereins, würdigte das Engagement und die Hilfe des Lions Clubs. Sie erinnerte an die Hilfe mit der Spende von 15 000 Euro in der Gründerzeit, an die vielen Projekte und Aktivitäten, die für die Wirksamkeit des Fördervereins mehr als hilfreich waren. Und das reicht von der ambulanten Krankenpflege über die Hilfe für Menschen mit körperlichen und sozialen Problemen bis zur Notfallseelsorge. Der Lions Club festige damit ein tragfähiges Netzwerk. Und Bruno Seitz, Leiter der Musikschule, hatte ein Grußwort geschickt und dabei an die Ausrichtung des Benefizkonzerts erinnert.

In vielen Dingen war der Lions Club präsent und das nicht nur mit finanziellen Hilfen. Doch die können sich sehen lassen. Weit über eine halbe Millionen Euro wurden in der Zeit des Bestehens des Clubs gespendet. An diesem Abend überreichten Präsident Klarmann und Sekretär Andreas Haas dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen, Horst Simschek, nicht nur ein Bild mit einem Löwenkopf als Sinnbild für ein Löwenherz, das die kranken Kinder für den Kampf gegen den Krebs brauchen, sondern auch einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro. Da war an diesem Abend zu einem Empfang eingeladen worden, doch empfangen haben vor allem die Hifebedürftigen, wie sich hier einmal mehr zeigte. Zu verdanken ist das eben den Gründungsmitgliedern für ihr „Wagnis“. Dafür nahmen vier von ihnen, Dr. Hans Köpf, Eberhard Junger, Dietlof von Arnim und Jörg Schumacher - Albrecht Kaspar konnte leider nicht anwesend sein – ein Präsent entgegen. Gabi Heiler, Zonen-Cherfrau von Lions international, kam dann auch noch einmal auf das Schwabenalter zurück: „Gescheit waren damals die fünf Gründungsmitglieder.

Jürgen Häußler (Saxofon) und Arne Junker (Gitarre) von der Metzinger Musikschule unterhielten musikalisch, zum Jubiläumsessen wurden dann Bilder von Zusammenkünften und Begegnungen gezeigt, dem dann die persönlichen Gespräche folgten.