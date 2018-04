Die Woche Peter Kiedaisch über die Ruhe am Sonntag Lieber nie ankommen

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Wenn es ums Thema Sicherheit geht, hat die Flugsicherung Eurocontrol einen wertvollen Tipp: Sie warnt vor Flügen übers östliche Mittelmeer. Das ist nachvollziehbar. Aber, um ehrlich zu sein, über diese Region zu fliegen ist allemal besser, als in der Region zu leben. Nun sind wir, anders als die meisten Staaten Nordafrikas, umgeben von klugen Menschen, von denen die Klügsten bekanntermaßen im Bundestag und die noch Gescheiteren in der EU-Kommission sitzen. Dort überlegt man, wie Straßen, Schienen und Brücken zu ertüchtigen sind, damit schwere Panzer drüberfahren können. Wohin? Vermutlich wie schon während des Kalten Kriegs gen Osten. Durch Dettingen sollten die Verbände jedenfalls nicht fahren, zumal ein Teil der Hülbener Straße jetzt noch verengt wird, damit es Raser schwerer haben. Wo geht’s zur Front? Sicher nicht durch Dettingen. Während also in Teilen der Welt Häuser und Städte zerbombt werden, entsteht in Metzingen derzeit der neue Teil der Outletcity. Es wird ein edles Viertel, das haben Vertreter der Hugo Boss AG während des Spatenstichs am Dienstag verdeutlicht. Und falls es den Metzinger Einwohnern, die sich nie im Fabrikverkauf einkleiden, ein Trost sein sollte: Der Park und die teils freigelegte Erms stehen allen zur Verfügung. Ebenso wie die Gastronomieeinrichtungen dort, die vielleicht auch sonntags geöffnet haben. Jetzt könnte man leicht in Vorfreude verfallen, eine Tasse Kaffee mit Blick auf ein rauschendes Bächlein, das hat doch was. Aber es gibt ja einen Grund, warum so wenige Cafés und Restaurants sonntags geöffnet haben: Es ist nichts los in der Stadt, und wenn sich die Welt bis zur Eröffnung der neuen Outletcity nicht komplett anders dreht, wird auch dort sonntags wenig Trubel herrschen. Metzingen ist eine Einkaufsstadt. So lange die Läden geöffnet haben, ist eitel Sonnenschein. Sonntags aber bleiben die Geschäfte geschlossen. Am siebten Tag in der Woche zieht es die Menschen eher in die Natur. Oft führt die B 28 dorthin. Ob die ganz und gar tauglich ist für Panzer, mag die EU-Kommission ruhig untersuchen lassen. Sonntags jedenfalls, so viel ist sicher, würde es den Panzern nicht anders ergehen wie den Ausflüglern aus Stuttgart, im Volksmund auch „Albnadabber“ genannt: Sie stünden im Stau. Deren Besatzungen wären sicher froh: In einem Panzer ist es gleich nochmal so nett, wenn man am Einsatzort erst gar nie ankommt.