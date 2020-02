Die Bundesregierung hat jetzt einen Krisenstab gebildet, weil das Coronavirus Deutschland erreicht hat. So lange zu warten, können sich Unternehmen mit internationaler Ausrichtung gar nicht leisten: „Wir beschäftigen uns damit, seit dem Ausbruch der Krankheit in China“, sagt beispielsweise der Chef der Marketing- und Kommunikationsabteilung der Elring-Klinger AG, Andreas Brändle. Der Dettinger Automobilzulieferer beschäftigt weltweit 11 000 Mitarbeiter und hat in China zwei Werke, eines nahe an der Grenze zur Mongolei, ein anderes in Shanghai. In beiden Werken läuft inzwischen die Produktion wieder. Da der Ausbruch der Krankheit ohnehin auf das chinesische Neujahrsfest und die anschließenden freien Tage fiel, verlängerten die beiden Werke die Ferien schlicht um eine Woche. Für den Standort Shanghai mussten danach noch einige staatlich vorgeschriebene Regeln eingehalten werden. Mitarbeiter etwa, die während der Ferien die Stadt verlassen hatten, mussten nach der Rückkehr 14 Tage zu Hause bleiben. Eine Art Isolationsurlaub, damit sie im Falle einer bislang unerkannt gebliebenen Erkrankung niemanden anstecken konnten.

Abstands-Regel

Auch jetzt noch ist der Arbeitsalltag in China geprägt vom Coronavirus: Allen Mitarbeitern wird zwei Mal am Tag die Temperatur gemessen, in den Werken gilt die Ein-Meter-Abstandsregel zur nächsten Person, in den Kantinen essen die Menschen einsam für sich an Einzeltischen.

Wirtschaftlich wird Elring-Klinger die Epidemie gut überstehen, ist sich Andreas Brändle sicher: „Wir produzieren in China für den chinesischen Markt.“ Bedeutet: Weil die Fabriken chinesischer Kunden ihrerseits still standen, kommt Elring-Klinger mit Lieferaufträgen nicht in Verzug.

Kindergärten geschlossen

Ein anderer Standort ist derzeit ebenfalls betroffen: das Werk im norditalienischen Turin. In der Region wurden vorsorglich einige Schulen und Kindergärten geschlossen, weswegen Mitarbeiter, die für ihre Kinder keine Betreuung haben, nicht zur Arbeit gehen können. Einige arbeiten von zu Hause, Home-Office nennt sich das: „Wir kümmern uns als Arbeitgeber um die Belange unserer Mitarbeiter“, sagt Brändle. Das gilt auch für den Standort Dettingen: Im unternehmenseigenen Intranet, einer digitalen Kommunikationsplattform, dürfen Mitarbeiter Fragen stellen, auch bezüglich des Coronavirus’: „Muss ich es zulassen, dass mein Chef mir die Hand gibt?“ Nein, sagt Brändle, der seinerseits bei der morgendlichen Besprechung aufs Händeschütteln verzichtet: „Ich winke ein Mal in die Runde. Wir raten derzeit vom Händeschütteln ab.“ Im Werk wurden zudem zusätzliche Desinfektionsspender aufgestellt.

Messe ist abgesagt

In der Einkaufsabteilung freilich werden jeden Tag die Listen mit Lieferanten durchgesehen, ob nicht jemand dabei ist, mit dem es Probleme geben könnte. „Grund zur Panik“, sagt Brändle, gibt es nicht, „aber wir informieren uns gegenseitig und regelmäßig.“ Kommende Woche wäre Elring-Klinger auf der Messe „JEC“ in Paris vertreten: „Wir haben lange überlegt, ob wir da hin sollen“, verrät Brändle. Diese Entscheidung müssen die Verantwortlichen von Elring-Klinger nicht mehr treffen: Die Messe wurde abgesagt.

Stornierungen

Absagen ja oder nein? Diese Frage beschäftigt dieser Tage nicht nur die Verantwortlichen in der Industrie – sondern auch viele (Ski)-Urlauber in der Region. Beliebtes Ziel: Südtirol. Um diese Jahreszeit strahlt die Sonne dort am Schönsten, die Pisten pulvern wunderbar. Doch Norditalien (Venetien und die Lombardei) gelten als Herd des neuartigen Virus in Europa. Und obwohl Covid 19 mittlerweile in Baden-Württemberg angekommen ist: Überregionale Medien melden „Stornierungen im Minutentakt“, nicht nur in den betroffenen Regionen, sondern auch im benachbarten Südtirol.

Matthias Koch, Vorsitzender der Skizunft Metzingen, kann das ein Stück weit nachvollziehen. Zwar hat sein Verein derzeit keine Skiausfahrt nach Südtirol geplant: „Aber wenn’s so wäre, wäre ich momentan eher vorsichtig. Schließlich trägt man als Veranstalter die Verantwortung.“ Der Metzinger will Skiurlaubern aber keine Empfehlung aussprechen. „Jeder muss selbst entscheiden, ob er momentan in Italien Urlaub machen will. Außerdem kann sich die Lage ja täglich ändern.“

Mitunter deswegen wollen anderen nicht auf ihren Skiurlaub in den Dolomiten verzichten. Lange schon gebucht und längst voll besetzt ist der einwöchige Südtirol-Trip der Skizuft Betzingen, die wie die Metzinger zum Schwäbischen Albverein gehört. „Ich sehe momentan noch keinen Grund, die Tour abzusagen“, sagt Franz Beck, seit Jahrzehnten Cheforganisator der Skireisen im Reutlinger Stadtteil. „Das Virus können wir uns überall holen – auch im Supermarkt und im Fitness-Studio“, verweist das langjährige Ausschussmitglied auf die Fälle in der Region. Franz Beck relativiert allerdings: Drei, vier seiner Mitreisenden haben sich bereits besorgt bei ihm gemeldet. Defintiv absagen wollte aber noch niemand, und Franz Beck macht auch Mut: Als leidenschaftlichem Weltenbummler sind ihm in fremden Ländern schon etliche Unwägbarkeiten begegnet: „Passiert ist mir noch nie etwas.“

Übrigens: Wer einen Urlaub gebucht hat und nun wegen des Coronavirus nicht antreten will, muss seine Stornobedingungen prüfen und möglichst mit mehrwöchigem Vorlauf absagen. Die Reiserücktrittversicherung greift in einem solchen Fall nicht.

Abschließen sollte allerdings, wer fürchtet, sich vor der Reise mit dem Virus oder einer anderen Krankheit zu infizieren, empfiehlt Peter Brugger, Inhaber einer Versicherungsagentur in Dettingen. Betroffene müssen dann ein ärztliches Attest vorlegen. Vorausgesetzt, die Versicherung wurde 30 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen, gibt es in solchen Fällen Geld zurück“, sagt er.