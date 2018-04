Metzingen Liebe und andere Gebrechen

Metzingen / Kathrin Kipp

Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hätt’ ich Heimweh nach dem Traurigsein. Das Leben ist zu kurz, um schlechte Lieder zu singen, deshalb hat die Tübinger Kabarettistin Petra Afonin in ihre Altersheim-Revue alle möglichen fröhlichen, wehmütigen und sinnfreien Schlager, Evergreens und Chansons gepackt, an die man sich auch noch erinnern wird, wenn einen schon längst die Demenz gepackt hat.

Vom vorwiegend reifen WLB-Ensemble werden sie mit viel Kitsch, Charme, Ironie und Herzblut gesungen, unter der musikalischen Leitung von Musikerin und Theaterautorin Sabine Hinkelbein. Die im unfassbar biederen lilablassblauen Kleid am Klavier sitzt und so herzhaft in die Tasten haut, dass die sedierten Altenheim-Bewohner ihre Gebrechen vergessen und all ihre medikamentös heruntergedämpften Gefühle in die Songs legen. Und wenn die schon leicht verblühten Senioren nicht gerade über ihre Chorleiterin lästern, dann singen, zwitschern und flöten sie sich durch die vier Jahreszeiten. Und so sitzen, stehen, fahren und wackeln sie (unter der Regie von Thomas Goritzki) mit ihren Rock’n’Rollatoren durch die schäbige-altertümliche Kulisse, lästern, schimpfen, jammern, philosophieren über Zeit und Befindlichkeit, was manchmal so seine Längen hat. Sie sind alles goldige Originale: Antonio Lallo trippelt als dementer Taxifahrer mit Tourette-Syndrom über die Bühne und bebrabbelt das italienisch-schwäbische Kulturgefälle. Ansonsten schiebt er die elegante Frau von Rindfleisch (Ralph Hönicke) durch die Gegend, die mit ihrer Betonfrisur zwar höheren Kreisen entstammt, aber jetzt immer wieder aus dem Rollstuhl fällt oder hinter die Kulisse geschubst wird. Dafür kann sie wunderbar wehmütig über das Leben singen.

Im Rollstuhl sitzt auch der schwerhörige Ex-Schauspieler (Lothar Bobbe), der den Schnabeltassen-Blues singt und sich mit dem ambitionierten Romantiker Zäpfle (Reinhold Ungemach) recht alberne Missverständnis-Gefechte liefert. Auch er sinniert über Zeit, Vergänglichkeit und die Liebe, während Ulf Deutscher als Joggingshosen-Rambo Hubert aus dem Pott mit Fuchsschwanz am Rollator den aggressiven Bruddler spielt.

Rose Kneissler ist die Dame in Rot mit unglaublich dicken Wasserbeinen, was sie nicht daran hindert, ebenfalls das eine oder andere bewegende Solo hinzulegen: „Ich brauch einen Tapetenwechsel, sprach die Birke und machte sich auf den Weg“. Und am Schluss darf es zur Freude des Metzinger Publikums noch einmal Frühling werden, mit einem schmissigen „Da liegt was in der Luft“.