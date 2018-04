Zeitung Leserstammtisch zum Thema Verkehr

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

War das ein Sonntag! Sonne und traumhaft frühlingshafte, fast sommerliche Temperaturen. Wie geschaffen, um in die Stadt zu gehen und sich vor ein Café zu setzen. Das sind doch die Momente, die wieder Kraft geben für den Alltag. Einfach mal dasitzen bei einer Tasse Cappuccino, einem kühlen Weißwein oder einem irgendwie gearteten Getränk nach Wahl. Es muss schön sein, dieses Gefühl, anderen dabei zuzuschauen, wie sie entspannt an Schaufenstern vorbeischlendern. Neuerdings nennt man das Entschleunigen. In Metzingen ist es sonntags allerdings gar nicht so einfach. Zu wenige Restaurants oder Cafés haben geöffnet. Zwei Eisdielen waren am vergangenen Sonntag die Ausnahme, entsprechend groß war dort der Andrang. Ist das dann noch gemütlich?

An anderen Tagen ist indes mehr als nur reges Treiben in der Stadt. Parkplatzsuchverkehr in vielerlei Facetten prägt dann das Stadtbild. Einerseits fehlen Parkplätze für Besucher, die in der Innenstadt bei örtlichen Einzelhändlern einkaufen oder zum Arzt gehen wollen. Andererseits rollen täglich hunderte, an manchen Tagen gar tausende Autos in die Stadt, deren Insassen in der Outletcity nach Schnäppchen Ausschau halten.

Der Verkehr wird zunehmend zu einem beherrschenden Thema in der Stadt, auch deswegen, weil, so besagt es jedenfalls eine Studie, die Metzinger gerne mal ihr Auto auch für Kurzstrecken nehmen. Auch das verwundert nicht, denn wer mal auf einen Sprung in die Stadt möchte, hat nicht unbedingt Lust auf einen einstündigen Fußmarsch. Auch das unterscheidet Metzingen von größeren Städten. Es ist nämlich ein Unterschied, ob jemand zwei Kilometer auf der Königstraße flaniert und von der Vielzahl der Ladengeschäfte abgelenkt und vielleicht sogar unterhalten wird, oder ob jemand eine gleich lange Strecke durch Wohngebiete zurücklegen muss.

Das Fahrrad kann oftmals eine Alternative sein. Das Zukunftsteam Infrastruktur und Verkehr arbeitet seit Jahren daran, die Situation für Radfahrer zu verbessern. Durchaus mit Erfolg, auch deswegen, weil sich die Stadt den Anregungen dieser ehrenamtlichen Verkehrsexperten annimmt und einige der Forderungen in kommunalpolitische Beschlüsse transformiert, die der Gemeinderat in der Regel wohlwollend unterstützt.

Was aber braucht es, um das Verhältnis zwischen Rad- und Autoverkehr ins rechte Lot zu bringen? Wer sollte in Metzingen welche Hebel umlegen, dass die Stadt an Brückentagen nicht aus allen Nähten platzt und sonntags wie ausgestorben wirkt?

Um das herauszufinden und um auch mal andere Stimmen zu hören, treffen sich Redakteure unserer Zeitung am Mittwoch, 18. April, mit Lesern zum ersten Leserstammtisch. Der Leserstammtisch soll uns in diesem Jahr durch einige Kommunen unseres Verbreitungsgebietes führen. Es geht einzig darum, Meinungen und Ideen einzufangen, um darauf in Artikeln näher einzugehen. Die Tageszeitung versteht sich schließlich als Mittler zwischen Amtsträgern und kommunalpolitisch Interessierten. Unseren Lesern wollen wir zudem die Teilhabe am öffentlichen Leben erleichtern. Was der Leserstammtisch nicht sein soll: Ein Ort, um unsachliche Kritik loszuwerden. Dass allerorten Fehler gemacht werden, weiß jeder Fußballliebhaber, sonst endeten alle Spiele als torlose Unentschieden. An jenem Mittwoch wird auch ein Vertreter der Stadt dabei sein, was freilich nicht bedeutet, dass der Verwaltung ein Platz auf dem heißen Stuhl zugewiesen wird. Der Leserstammtisch soll zwar informativ, aber auch unterhaltend und keineswegs so bierernst sein, als dass dort Fronten entstünden. Überhitzte Gemüter gibt es doch schon so viele, und wer Interessse an einem gepflegten Meinungsaustausch bei einem kühlen oder warmen Getränk hat, ist willkommen.