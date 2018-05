Zu den Ergebnissen der Konsensuskonferenz zu den Metzinger Bädern Leserbrief

swp

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Empfehlung der Konsensuskonferenz zu den Metzinger Bädern vorgestellt. Demnach soll im Bongertwasen ein Kombibad gebaut werden, dabei soll das bisherige Hallenbad erhalten und als Lehrschwimmbecken für Schulen und Vereine genutzt werden.

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler hat die Bürgerschaft daraufhin zu drei Vorortterminen eingeladen­: zum Bongertwasen, Hallenbad und altem Freibad. So wollte sie sich im Gespräch ein unmittelbares Bild von der Meinung der Bürger bilden. Alle drei Vororttermine waren sehr informativ. Beim ersten Vororttermin wurde die zukünftige Lage des Kombibads, insbesondere die Verkehrssituation ausführlich vom ehemaligen Stadtbaubürgermeister Walter Veit dargestellt und alle Vorteile einer Neubaulösung hervorgehoben. Bei der anschließenden Diskussion wurde auch nach den Kosten einer solchen Lösung gefragt. Hier war eine Information seitens der Stadtverwaltung angeblich nicht möglich. Dies sei auch jetzt nicht relevant. Es solle ja zuerst über den Standort entschieden werden.

Beim zweiten Vororttermin zeigte Architekt Dolmetsch auf, wo das von ihm geplante Hallenbad über die Jahre mangelhaft gewartet worden war und auch wo die Außenanlage ungepflegt sei. Der technische Zustand konnte von den Interessierten in den Kellerräumen des Hallenbades betrachtet werden. Für eine Komplettsanierung des Hallenbads konnte die Stadtverwaltung Kostenschätzungen eines Ingenieurbüros nennen.

Beim dritten Vororttermin auf dem Gelände des jetzigen Freibads wurde sehr sachlich über die räumliche Machbarkeit einer Renovierung berichtet. Es wurde aufgezeigt, dass ein wertvolles, ruhig gelegenes Gelände in herrlicher Natur trotz der Nähe zu alten und neuen Industriegebäuden vorliegt. Der sehr schöne alte Baumbestand erfüllt die heutigen Vorstellungen einer schattenspendenden Bepflanzung, was heute aus hautärztlicher Sicht sehr wichtig ist. Das Gelände wäre längst groß genug für ein weiteres 50 Meter Becken; auch für ein Kombibad würde der Platz reichen.

Dieses Gelände ist dazu noch sehr zentral gelegen und damit fußläufig für eine besonders große Bevölkerungsgruppe erreichbar. Mit einer vorübergehend installierten Traglufthalle wäre auch während der Umbauzeiten ein Schwimmen in Metzingen möglich.

Als alter, gebürtiger Metzinger und vielschwimmender Rentner kann ich nach den wertvollen Vorortterminen die Entscheidung der Konsensuskonferenz nicht nachvollziehen. Ich bin der Fraktion der Freien Wähler sehr dankbar, dass sie die Vororttermine organisiert hat.

Ich wünsche mir mit vielen Gleichgesinnten, dass sich die Metzinger Stadträte unabhängig von der Empfehlung der Konsensuskonferenz ein detailliertes Bild von der Bädersituation machen. So gesehen ist es bedauerlich, dass sich bei den Vorortterminen so wenig Stadträte informiert haben.

In Unkenntnis der Vorortdetails und vor allem der ungefähren Kostensituationen ist eine solide Entscheidung zum Standort für einen Stadtrat sehr schwierig bis unmöglich.

Wäre es nicht besser, die nächste Stadtratssitzung vom Zwang zur Standortentscheidung zu befreien, um nicht das Pferd am Schwanz aufzuzäumen? Nach sachlicher Vorinformation der Bürger könnte auch an einen Bürgerentscheid gedacht werden, wie es Dieter Ernst in einem Leserbrief vorgeschlagen hat.