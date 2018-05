Zum Artikel „Schäfer verliert mehr als 40 Tiere“ Leserbrief

swp

Der Bezug zur Natur war früher größer. Zu meiner Zeit hatten wir als Buben ein „Lägerle“ im Wald. Bis heute habe ich auch in einsamer Natur ein gutes Gefühl. Am Sonntag waren meine Frau, unsere zwei Mädchen und ich zu Fuß ein kleines Stück im nahen Siebenmühlental unterwegs. Trotz meiner Erwartung, dass es nach rechts geht, übersahen wir die kaum sichtbare Markierung des im rechten Winkel abgehenden Pfades zum Hasenhof und gelangten über den zuerst breiten Waldweg in ein sumpfiges Gebiet, wo der Weg endete. Für meine Frau, die städtisch geprägt ist, und unsere Töchter war die Situation nicht so entspannt wie für mich. Am 30. April hörten wir die Meldung, dass es durch einen Wolf in Bad Wildbad 42 tote Schafe gab, teils zu Tode gebissen und aufgeschlitzt, teils in Panik in der Enz ertrunken. Wir waren uns am Abend einig, dass es nicht nur darum ging den Hunger zu stillen; es war ein Blutrausch. Meine Familie hat darüberhinaus starke Zweifel, dass ein einziger Wolf kräftemäßig für 42 tote Schafe verantwortlich sein kann (nachträglich wurde mir allerdings bekannt, dass eine Einzäunung vorhanden war, die die Schafe an der Flucht hinderte und einen eingedrungenen, einzelnen Wolf bei seiner Jagd stark unterstützen hätten können).

Der Wolf beziehungsweise die Wölfe als Verursacher dieses „Massakers“ sollten auf alle Fälle erschossen werden. Wenn es so weiter geht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es menschliche Opfer gibt. Die verantwortlichen Politiker, die dies nicht verhindern, nehmen den Tod von Menschen billigend in Kauf.

Nach der Meldung stellte sich den drei weiblichen Mitgliedern meiner Familie die Frage, ob man künftig noch im Siebenmühlental gefahrlos wandern kann. Denn die Entfernung zu den bisherigen Wolfsrissen stellt für Wölfe kein Hindernis dar. Nach wie vor sehe ich tagsüber keine Gefahr. Zwar war unser Weg kaum frequentiert, aber die in unmittelbarer Nähe verlaufenden Radwege waren sehr belebt. Ich bin mir jedoch im Klaren, dass ein einzelner Mensch einem Angriff von mehreren Wölfen chancenlos gegenübersteht. Noch heute zeugen in der hiesigen Gegend Straßennamen von der früheren Wolfsgefahr.

Unsere Töchter und meine Frau führen regelmäßig einen über zehn Jahre alten Terrier an der Leine aus. Eines Abends in der Winterzeit (ich war dabei) kam aus über 20 Metern Entfernung eine kräftige Hündin auf uns zugerannt und attackierte unseren mitgeführten, vom Angriff völlig überraschten Rüden. Anschließend mussten wir in die Reutlinger Klinik, weil eine meiner Töchter in die Hand gebissen wurde. Die andere Tochter kam mit einer Druckstelle im Zehenbereich und Bissspuren am stabilen Winterstiefel davon, während ich auf dem Weg zum Krankenhaus kaum noch laufen konnte, weil ich bei der Verteidigung unglücklich auf die Hüfte gestürzt war. Wir waren zu viert und können uns vorstellen, wie sich ein Rudel Wölfe beim Angriff verhält.

Abgesehen von den Gefahren durch Atomkraft und Chemie in der Landwirtschaft war vor Jahren die Welt bei uns noch in Ordnung. Es gab weder giftige noch gefährliche Tiere in der Natur und einen freien Zugang zu den Wäldern. Heute werden Frauen nicht nur beim Joggen, sondern sogar in einer S-Bahn vergewaltigt und in der Natur müssen wir alle uns fragen, wann der erste Mensch von Wölfen „erlegt“ wird. Und dies soll dann sicher ein bedauerlicher, unabwendbarer Einzelfall sein, für den niemand die Schuld trägt.