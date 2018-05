Zur „Karl-Marx-Straße“ in Reutlingen Leserbrief

swp

Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1818, wurde Karl Marx in Trier geboren. Zusammen mit seinem Freund Friedrich Engels hat er die Grundlagen für den wissenschaftlichen Sozialismus gelegt. Ihr Standardwerk ist das „Kommunistische Manifest“ (1848). Marx und Engels gründeten 1864 die erste Internationale. Karl Marx starb am 14. März 1883 in London.

Paul von Hindenburg gehörte von 1916 bis 1918 zur obersten Heeresleitung während des ersten Weltkrieges. Er übte quasi diktatorisch die Regierungsgewalt aus. Nach dem Ende des ersten Weltkrieges verbreitete er die Dolchstoßlegende, nach der das Volk dem Heer in den Rücken gefallen wäre. 1925 wurde Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Anlässlich seines 80. Geburtstages im Jahr 1927 wurde die Reutlinger Schwabstraße in Hindenburgstraße umbenannt. 1932 wurde Paul von Hindenburg wieder zum Reichspräsidenten gewählt. Am 30. Januar 1933 hat Reichspräsident Paul von Hindenburg den Führer der Nationalsozialisten Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Im Zuge der Ausrichtung im Sinne der Nazis wurden Reutlinger Straßen umbenannt, so zum Beispiel in Adolf-Hitler-Straße, Hermann-Göring-Straße, Horst-Wessel-Straße, Wilhelm-Murr-Straße. Es wurden Juden, Behinderte, Christen, Sinti und Roma verfolgt und ermordet. Am 1. September 1939 begann, mit dem Überfall auf Polen durch die deutsche Wehrmacht, der zweite Weltkrieg, an dessen Ende 60 bis 70 Millionen Tote zu beklagen waren.

Am 20. April 1945 wurde Reutlingen, durch die einmarschierenden Franzosen, vom Faschismus befreit. Alle nazistischen und militaristischen Straßennamen wurden gelöscht. So wurde aus der Hindenburgstraße 1945 die Karl-Marx-Straße. Auf „Drängen“ der Anwohner der Karl-Marx-Straße fasste der Reutlinger Gemeinderat am 6. Mai 1954 den Beschluss, dass die Straße wieder die Bezeichnung „Hindenburgstraße“ erhält. Eine der neuerbauten Straßen sollte dafür den Namen Karl-Marx-Straße erhalten. Ist es nach 64 Jahren nicht Zeit für die Karl-Marx-Straße ?