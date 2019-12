Die Geschichte von Camillo und Tuuli ist eine Geschichte voller Gegensätze. Der eine schwarz, der andere weiß. Der eine groß, der andere klein. Der eine schon mehr als ein Jahr alt, der andere noch ganz jung, „ein Baby fast“, wie uns die Metzinger Familie Schweizer schreibt.

Mit der Geschichte von Camillo und Tuuli möchten Schweizers „einen kleinen Beitrag“ leisten zur Leser-Aktion, den diese Zeitung – Metzinger-Uracher Volksblatt/Der Ermstalbote, Reutlinger Nachrichten und Alb Bote – Anfang Oktober zum diesjährigen Welttierschutztag gestartet hatte.

„Das sind Camillo und Tuuli“, schreibt die Familie in ihrer E-Mail zum Foto eines pechschwarzen und eines strahlend weißen Hundes in – wie es scheint – inniger Umarmung. „Camillo, 14 Monate alt, spricht Rumänisch und stammt aus dem Pfullinger Tierheim. Tuuli, mit 16 Wochen fast noch ein Baby, ist ein Malteser-Tibetaner-Pudel-Mix. Und obwohl Camillo ein Jahr älter, viermal so hoch und 50 Mal so schnell ist wie der Kleine, sind die beiden Freunde.“ Sie leeren sich gegenseitig den Napf, spielen und chillen zusammen und teilen sich Spielzeug, Schlafdecke und Personal.

Mit Knopfaugen

Gegensätze ziehen sich also auch in diesem Fall an. Ob die Haare lang oder kurz sind, die Ohren spitz oder rund – Rasseunterschiede stellen in Sachen Freundschaft kein Hindernis dar.

Und, davon erzählt das Foto außerdem ganz ohne Worte: Es gibt zwischen Camillo und Tuuli offenbar auch Gemeinsamkeiten. Wie interessiert und keck die beiden Hunde mit ihren schwarzen Knopfaugen in die Kamera blicken, das sagt eigentlich schon alles. Etwa, dass sie sich bei Familie Schweizer wohlfühlen.